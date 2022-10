5 erros que sabotam o emagrecimento

Por que as pessoas sentem tanta dificuldade de emagrecer ou desistem no meio do caminho? De acordo com a especialista em emagrecimento, Edivana Poltronieri, os erros geralmente são objetivos irreais e alimentação pobre em nutrientes. Além desses, confira outros erros que podem estar sabotando a perda de peso.

1 – Investir em tratamentos de curta duração

Para a especialista, ter cautela antes de aderir métodos milagrosos em curto tempo é uma forma responsável de tentar perder peso de forma efetiva, saudável e duradoura. Segundo ela, tratamentos de curta duração como, por exemplo, emagrecer em 15 dias, detox de 21 dias, são ineficazes por não dar o tempo adequado para o organismo fazer uma reprogramação celular baseada na fisiologia. “Uma informação que é pouco divulgada é que o nosso organismo precisa de, no mínimo, 90 dias para se adaptar a novos hábitos. Ou seja, o processo de emagrecimento só será saudável se respeitar esse tempo”, explica Poltronieri, que completa “métodos que prometem transformações em pouquíssimo tempo inferir podem aumentar o efeito rebote em até 90%”.

2 – Contar e cortar calorias

Segundo Edivana, é importante saber distinguir comida e alimento. “Muita gente acha que pode comer o que quiser, desde que não ultrapasse a quantidade de calorias por dia”, explica e complementa: “mais importante do que calorias, é escolher alimentos com qualidade e variedade, fazendo trocas inteligentes. Se for comer uma pizza, por exemplo, opte por uma mais saudável, como a de atum, abobrinha ou rúcula. Troque o sorvete cremoso pelo picolé de frutas. Legumes, variedade de frutas e verduras, proteínas e gorduras de alta qualidade, tudo isso é fundamental para a perda de peso”.

3 – Perder peso muito rápido sem repor vitaminas

Emagrecimentos rápidos deixam o corpo em déficit de aminoácidos e vitaminas, comprometendo a massa corporal. “Isso resulta em flacidez e sarcopenia, que é a diminuição da massa muscular”, explica Edivana. Para não cair no erro, a recomendação é fazer acompanhamento profissional com hábitos alimentares ricos em proteínas e suplementos do bem, de acordo com os objetivos traçados.

4 -Substituir alimentação por sucos detox

Traçar uma dieta a base de sucos detox, frutas e vegetais podem ser perigosos. “A pessoa pode emagrecer, mas não terá resultados duradouros e pode ser prejudicial à saúde. Isso porque o nosso corpo já funciona como uma máquina de desintoxicação, que tem uma forma natural de eliminar toxinas e substâncias químicas indesejadas. Então é preciso atenção em dietas líquidas, pois não levará calorias e nutrientes necessários que o organismo precisa”, explica.

Nesse caso, a dica é complementar a alimentação: cereais, legumes, proteínas e carboidratos variados. “Isso vai melhorar o funcionamento do organismo e, consequentemente, levar à perda de peso sustentável”, completa a expert.

5 – Cortar as gorduras boas

Muitas dietas demonizam as gorduras, mas Edivana explica que existem diferentes tipos de gorduras e nem todas são vilãs do estilo de vida saudável. “A gordura é tão essencial para a saúde quanto as proteínas e carboidratos e as benéficas estão presentes em manteiga, ovos, coco e abacate. Esse tipo de gordura ajuda a abastecer o corpo com energia. A falta dela pode levar a um desequilíbrio hormonal, ocasionando em um processo lento de emagrecimento”, finaliza Poltronieri.