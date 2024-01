5 dúvidas mais comuns sobre cirurgia plástica; especialista explica

O tempo para se recuperar de uma cirurgia plástica varia dependendo do tipo de procedimento e das características do paciente

Muitas pessoas têm uma visão errada sobre a cirurgia plástica, como medo de dar errado, de dor, entre outros, que são, na verdade, mitos - Foto: Way Home Studio - Freepik

As cirurgias plásticas têm sido cada vez mais buscadas em todo o mundo, mas apesar disso, muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre o procedimento, por isso, é importante realizar uma consulta com um profissional para esclarecê-las, afirma o cirurgião plástico Dr. Bora Kostic.

“Quando realizamos as primeiras consultas como o paciente para a cirurgia plástica, percebemos o quanto muitos ainda têm uma visão errada sobre o procedimento. Por isso é tão importante esse primeiro contato, para tirar dúvidas, afastar mitos e direcionar corretamente o procedimento”.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Confira as principais dúvidas sobre cirurgia plástica

1 – Qual a idade mínima para fazer uma cirurgia plástica?

“A idade ideal para cirurgia plástica varia conforme o tipo e as leis locais. Geralmente, procedimentos estéticos são para maiores de 18 anos, considerando o desenvolvimento físico e emocional completos. Em crianças, decisões sobre cirurgias reparadoras consideram a família, a equipe médica e a saúde geral, não apenas a idade, por exemplo”, explica Dr. Bora Kostic.

2 – Em quanto tempo aparece o resultado?

“Após uma cirurgia plástica, os resultados não são imediatos devido ao inchaço e hematomas frequentes nos primeiros dias ou semanas. À medida que a cicatrização progride, os resultados ficam mais visíveis, embora o inchaço total diminua e as cicatrizes se tornem menos notáveis após alguns meses”.

3 – Quanto tempo dura a recuperação?

“O tempo para se recuperar de uma cirurgia plástica varia dependendo do tipo de procedimento e das características do paciente. Em geral, recomenda-se um período de repouso, evitando atividades intensas e movimentos bruscos nas primeiras semanas. O cirurgião fornecerá orientações específicas sobre cuidados pós-operatórios, como curativos, medicação, repouso adequado e restrições de atividades de forma personalizada”, afirma.

4 – As cicatrizes ficam aparentes?

“Toda cirurgia plástica gera cicatrizes, porém, a técnica utilizada pode influenciar na visibilidade delas. As cicatrizes geralmente são posicionadas em áreas discretas, pouco visíveis, para minimizar o impacto estético visível aos demais”.

5 – As cirurgias plásticas são perigosas?

“Toda cirurgia tem algum risco, ele varia conforme o tipo de procedimento e as condições individuais. Em cirurgias plásticas feitas por um profissional qualificado, esses riscos tendem a ser mínimos, pois o paciente passa por uma avaliação rigorosa do cirurgião antes do procedimento, garantindo sua aptidão para a operação”, ressalta Dr. Bora Kostic.

—https://liberal.com.br/mais/bem-estar/cirurgia-plastica-2045719/

—