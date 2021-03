3 exercícios do programa Power Cardio

A plataforma online de exercícios físicos da América Latina, Queima Diária, lançou o programa Power Cardio da treinadora Carol Borba. Com foco em eliminar gordura e promover emagrecimento rápido e saudável, o novo programa consiste em combinar os mais eficientes exercícios aeróbicos, focados na perda de gordura e tonificação muscular, com o ritmo de músicas.

“O Power Cardio é para atingir pessoas que tem pouco tempo para treinar, que não tem equipamentos e que desejam se exercitar no conforto de casa. Ele veio para desmistificar que exercício aeróbico é chato e longo, dispensando a necessidade de ficar uma hora na esteira ou na bicicleta, por exemplo. As aulas têm, em média, 18 minutos e promovem alto gasto energético com intensidade, mas com eficiência e diversão”, explica a educadora.

Outro diferencial apontado pela coach são aulas não ritmadas. “Os exercícios do Power Cardio são funcionais, multiarticulares e são embalados por música, ou seja, mudamos o movimento conforme a música. É um programa tão envolvente que a pessoa fica com gostinho de quero mais”, finaliza.

Confira 3 exercícios do programa indicados pela treinadora

1 – Abdominal sentado com tração das pernas

Execução: Deite-se e apoie os braços atrás das costas. Estenda e flexione as pernas concentrando a força no abdômen.

O que trabalha? Além de focar bastante no abdômen, o exercício trabalha os músculos das pernas e dos braços.

Abdominal sentado com tração das pernas – Foto: Divulgação

2 – Prancha lateral

Execução: Deite-se de lado e apoie o antebraço com o cotovelo no chão na altura do ombro. Levante o outro braço, erga o corpo e mantenha a coluna reta. Tente ficar na posição o máximo que puder.

O que trabalha? É um exercício complexo exige bastante os oblíquos do abdômen. A prancha lateral também foca no fortalecimento do core, sendo ideal para quem busca definição do abdômen, além de cintura modelada.

Prancha lateral – Foto: Divulgação

3 – Abdominal com pedalada

Execução: Deite-se, coloque as mãos atrás da cabeça e flexione os joelhos em um ângulo de 90 graus. Traga um joelho em direção ao peito enquanto estica a outra perna e alterne. Imagine como se estivesse andando de bicicletas de pernas para o ar. Gire o tronco para poder tocar no joelho oposto a medida que sobe, para fazer o contato cruzado dos membros. Alterne os lados para as repetições e evite concentrar a força no pescoço na realização do exercício.

O que trabalha? O exercício foca nos oblíquos internos e externos, que são os músculos laterais, e na parte superior do abdômen. Além disso, o abdominal com pedalada promove alto gasto calórico, porque acelera a frequência cardíaca.

Abdominal com pedalada – Foto: Divulgação

Sobre Carol Borba

Carol Borba é formada em Educação Física pela Universidade Estadual de Londrina. A personal trainer carrega mais de 14 anos de experiencia na área fitness e já ajudou mais e 26 mil pessoas com seus programas online. Adepta do estilo de vida saudável, conquista cada vez mais fãs com suas aulas super divertidas e eficazes. No Instagram são mais de 1, 4 milhões de seguidores e mais de 3 milhões no Youtube.

Sobre a Queima Diária

A Queima Diária é a maior provedora de aulas fitness via streaming da América Latina. Com mais de 1.100 videoaulas, divididas em mais de 50 programas, a plataforma atende diferentes perfis de usuários, que têm liberdade para escolher quando acessar os conteúdos e o que assistir. Mamãe Sarada, Missão Fitness, Minha Yoga, Power Combat, Power Hiit, Barriga Negativa, Divertindo as Crianças e Método Barre Fit são exemplos de programas disponíveis. Para utilizar a plataforma é preciso aderir a uma assinatura anual, de R$29,90 por mês.

Acesse: www.queimadiaria.com ou siga o perfil @queimadiaria no Instagram.