13 vacinas que você só encontra na rede particular

Por Emilia Rebelo - AMB Com atendimento

As vacinas particulares oferecem uma opção ágil e conveniente para aqueles que procuram proteção total contra doenças infecciosa

A vacinação é de extrema importância para indivíduos e para a sociedade como um todo, ela funciona como um verdadeiro pacto social a fim de erradicar diversas doenças. O SUS (Sistema Único de Saúde) disponibiliza aos brasileiros uma série de vacinas confiáveis e eficazes para variadas doenças e faixas etárias, entretanto, muitos imunizantes não são disponibilizados gratuitamente.

Ao todo, hoje, a rede particular é capaz de oferecer 13 vacinas que não são ministradas pelo SUS. Thais Farias, sócia diretora da AMO Vacinas traz uma curiosidade sobre o assunto: “Muitas delas não existiam quando os adultos de hoje eram crianças, por isso, a necessidade de atualizar o calendário vacinal de acordo com os avanços da tecnologia e ciência”, revela.

Além de oferecer uma proteção a mais, a imunização particular tem desempenhado um papel fundamental na garantia de acesso a uma ampla gama de vacinas para a população brasileira. As vacinas particulares oferecem uma opção ágil e conveniente para aqueles que procuram proteção total contra doenças infecciosas, complementando o calendário oferecido pelo sistema público de saúde.

13 vacinas que só são encontradas na rede particular:

Meningocócica B

Hexavalente

Rotavírus Pentavalente

Pneumocócica 13V

Pneumocócica 23V

Herpes Zoster

Dengue

Influenza Tetravalente

Hepatite A+B

HPV nonavalente

dTpa + ipv

Influenza Tetravalente (alta dose)

Haemophilus Influenzae B

A possibilidade de se imunizar na rede particular também permite que as pessoas se imunizem fora do calendário das campanhas estipulado pelo governo, o que é imprescindível para doenças sazonais e viagens internacionais.