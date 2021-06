10 dicas para planejar e organizar um Dia dos Namorados memorável

Amor e cumplicidade são ingredientes essenciais para o futuro de qualquer relação amorosa, e precisam ser vivenciados no dia a dia. Mas, mesmo entre os casais que continuam apaixonados, com o passar dos anos é comum que o cotidiano acabe reduzindo os momentos de carinho e intimidade.

Portanto, o Dia dos Namorados, comemorado em 12 de junho no Brasil, acaba sendo uma ocasião oportuna para reacender ou manter

a chama do romance.

Juntos ou separados, devido às medidas restritivas impostas pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19), ficantes, namorados ou casados conseguem evitar passar a data em branco, apostando em detalhes que certamente colocarão a comemoração em um lugar especial na memória de ambos.

A Revista L separou 10 dicas infalíveis para ajudá-los a cumprir essa missão.

Prepare um café na cama para celebrar a data – Foto: Adobe Stock

1. Se prepare para a comemoração

Quebrar a rotina pode ser um desafio para muitos casais, e se organizar previamente costuma ser importante para garantir os momentos de intimidade. Talvez um familiar possa cuidar das crianças, por exemplo. Outra dica é se planejar para ir ao mercado antecipadamente ou a uma loja, antes da comemoração, se for necessário. Se a agenda for corrida, adicione o programa em casal no calendário e ative lembretes no celular para evitar esquecimentos ou atrasos.

2. Café da manhã na cama

Pule mais cedo da cama e surpreenda o seu par com o café da manhã preferido dele ou dela. Você pode preparar uma bandeja com pães, bolos, frios ou ovos mexidos, acompanhados por café, leite ou suco. Capriche na louça e, se estiver ao seu alcance, acrescente um pequeno vaso com flor. Casais que moram separados podem optar pelas tradicionais cestas de café da manhã.

3. Cuide do visual

Todo mundo gosta de ouvir elogios e, por outro lado, é muito gostoso perceber que o seu par se preocupou em cuidar do visual e se arrumou para passar um tempo de qualidade em casal, independentemente do gênero. Então, não precisa deixar de lado o conforto, mas aposte em uma roupa bonita, acessórios, perfume, maquiagens, lingerie. Mesmo se estiverem separados, uma chamada de vídeo ou foto pode transmitir toda a beleza ao outro.

4. Declare-se

Coloque a criatividade em ação e prepare uma declaração para o seu amor. Você pode escrever bilhetinhos com mensagens fofas e espalhar pela casa para surpreender ele ou ela, enviar uma mensagem romântica ou picante ao longo do dia, preparar uma bela postagem nas redes sociais, ou ainda caprichar no discurso em um momento especial. Seja casual e aposte na simplicidade, mas sem deixar de abrir o coração – seja ao vivo ou online.

5. Faça uma sessão de cinema

Imagine você e seu amor, juntinhos embaixo das cobertas, no sofá ou na cama, assistindo ao filme ou série que os dois curtem. Vocês podem escolher o título nas plataformas de streaming previamente (para evitar aqueles momentos chatos de indecisão) e preparar pipoca ou aperitivos para acompanhar. Se o casal estiver separado devido à pandemia, pode combinar de assistir ao mesmo filme no mesmo horário, e assim terão assuntos para conversar durante e após a sessão.

6. Pensem em um cardápio especial

Os momentos ao redor da comida acabam sendo de convivência, com conversa e carinho. Vocês podem preparar um almoço ou jantar especial, caprichar nos petiscos, fazer uma bela pipoca, pedir uma pizza ou prato especial de um restaurante que os dois gostem, comer fora com segurança… As opções são infinitas. Se estiverem separados, o delivery é uma saída para surpreender o seu amor com a comidinha que ela ou ele gosta, a qualquer hora do dia.

7. Invista na decoração

Com certeza será mais difícil criar um clima romântico em um cômodo bagunçado do que em um espaço organizado e previamente preparado para este momento. Se a ideia for compartilharem uma refeição juntos, mesa posta, flores, luz de velas e música ambiente ajudam a quebrar o gelo. Você também pode deixar preparado um banho de banheira ou ofurô, com bastante espuma e sais de banho, ou decorar a cama com pétalas (um clássico nas noites de núpcias).

8. Capriche no presente

Aqui, a ideia não é gastar rios de dinheiro, mas fazer um agrado para a pessoa amada. Você pode comprar um perfume, acessórios ou roupas, apostar em bombons e flores, ou até comprar aquele item funcional que o par está precisando há tempos. Mas também vale se arriscar no artesanato, escrever uma carta que fique de recordação, gravar um CD, preparar aquela sobremesa que o outro gosta ou fazer uma sessão de massagem. Use o que estiver ao seu alcance, mas demonstre o seu afeto e cuidado.

9. Prepare uma playlist

Separe um tempinho para agrupar, em uma plataforma de streaming ou até mesmo em um pendrive, as músicas que inspiraram momentos marcantes no relacionamento, que lembrem o seu par, que tragam declarações de amor na letra ou que simplesmente sejam queridas pelo casal. Você pode usar a playlist nos momentos mais intimistas com o seu par ou, caso estejam separados, utilizar as músicas para manter o pensamento no outro sempre vivo.

10. Expresse seu amor em imagens

Fotos bonitas do casal não precisam de uma ocasião especial para serem feitas. Aproveite um dia feliz, um passeio bacana, uma roupa nova e outras ocasiões corriqueiras da vida para os registros. Depois, você pode surpreender o seu par revelando e montando um álbum ou mural de fotografias. Aproveite para escrever no verso de cada foto uma legenda sobre aquele momento, incluindo nomes, data e local – pensando a longo prazo nesse amor e nessa lembrança.