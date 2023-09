10 dicas para ensinar planejamento financeiro para os filhos

Usar um cofrinho é uma forma de incentivar a criança a poupar - Foto: Adobe Stock

As crianças precisam ser incentivadas a entender o funcionamento da dinâmica de administração do orçamento doméstico. Os ensinamentos sobre planejamento financeiro podem iniciar de maneira mais lúdica e menos detalhada, evoluindo à medida que elas avançam em idade e conhecimento.

O alerta é do administrador de empresas e especialista em finanças pessoais João Victorino. Segundo ele, o incentivo ainda na infância terá um impacto significativo na vida adulta.

“Preparar os filhos desde cedo para aprenderem sobre administração de dinheiro e gastos não apenas os capacita a tomar decisões financeiras mais sensatas e coerentes com as circunstâncias, mas também os empodera para construir um futuro financeiro mais estável e bem-sucedido. O objetivo consiste em contribuir para a construção de autonomia financeira no futuro”, diz.

João Victorino fez uma lista com 10 dicas sobre como a família pode ensinar sobre planejamento financeiro para os filhos durante a infância, com o objetivo de ajudá-los a desenvolver uma compreensão saudável sobre dinheiro:

1 – Converse sobre dinheiro abertamente e seja transparente: desde cedo, crie um ambiente favorável para que as crianças possam fazer perguntas sobre dinheiro e compreender como funciona na vida cotidiana. Inclusive, se a família estiver com o orçamento apertado, isso deve ser falado para todos. Não podemos perder a chance de ensinar em momentos de escassez.

2 – Dê exemplo: as crianças aprendem muito observando os adultos ao seu redor. Demonstre hábitos financeiros saudáveis, como realização de um orçamento, busca pela economia de gastos e realização de compras conscientes.

3 – Defina uma mesada ou ‘dinheiro de bolso’: Isso permite que as crianças aprendam a gerenciar uma quantia de dinheiro. Explique que a mesada deve ser usada para gastos pessoais e ensine sobre as escolhas que precisam fazer. Mostre o conceito de deixar de comprar alguma coisa hoje para poder comprar algo melhor no futuro. Esse conceito é fundamental na compreensão de criar reservas, economizar, planejar.

4 – Estabeleça metas de poupança: ajude as crianças a definirem metas para o que desejam economizar. Pode ser um brinquedo, um jogo, uma roupa ou qualquer outra coisa que desejem. Criar uma tarefa no lar que esteja atrelada ao recebimento da mesada pode ajudar muito seu filho no aprendizado de como a vida funciona. O ideal é avaliar qual a melhor idade para isso, possivelmente a partir dos 10 a 12 anos.

5 – Mostre a diferença entre necessidades e desejos: ensine a diferença entre itens essenciais e itens desejados. Isso ajuda a construir um entendimento sobre prioridades financeiras.

6 – Ensine sobre orçamento: mostre como fazer um orçamento simples, listando renda (mesada, presentes) e despesas (compras, economias). Isso ajuda a visualizar quanto dinheiro está disponível e como ele pode ser alocado.

7 – Incentive a economia: explique como economizar parte do dinheiro recebido em vez de gastar tudo de uma vez. Isso pode ser feito usando um cofrinho ou uma conta poupança.

8 – Aproveite as lições da vida cotidiana: quando surgirem situações que envolvem dinheiro, como ir ao supermercado ou fazer escolhas sobre atividades, use essas oportunidades para discutir decisões financeiras.

9 – Leitura e jogos educativos: utilize livros, jogos de tabuleiro e aplicativos educativos que abordem conceitos financeiros de maneira divertida e interativa.

10 – Recompense a responsabilidade financeira: reconheça e recompense as boas escolhas financeiras das crianças.