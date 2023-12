10 cuidados vitais para a pele no verão extremo

Com a previsão de um dos verões mais quentes de todos os tempos no Brasil, a dermatologista Mayla Carbone, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, destaca a importância de adaptar os cuidados com a pele às altas temperaturas. “Cada estação do ano exige uma atenção especial à pele, e no verão brasileiro, os cuidados devem ser redobrados devido ao intenso sol e calor”, afirma a especialista.

Ela ressalta que, no verão, problemas como manchas escuras, pele oleosa ou seca e erupções cutâneas são comuns. “É essencial ajustar sua rotina de skincare para enfrentar esses desafios. A hidratação e a proteção solar são fundamentais”, diz Carbone.

Dicas da dermatologista

Verificar sinais na pele: “Visitar regularmente o dermatologista para avaliações e exames é fundamental para determinar quais os produtos corretos para o tipo de pele, especialmente para quem frequenta muito a praia”, explica Carbone. Ela enfatiza a importância de observar a evolução de sinais e marcas na pele para uma exposição solar segura.

Uso de protetor solar: Carbone destaca a necessidade de um FPS mínimo de 30, conforme recomendado pelas principais academias de dermatologia. “Para prevenir manchas e fotoenvelhecimento, aconselho o uso de FPS 50+ durante todo o verão”, orienta.

Aplicação correta do protetor solar: “Aplique o protetor solar 30 minutos antes da exposição solar e reaplique a cada duas horas, especialmente após mergulhos, mesmo que o produto seja resistente à água”, recomenda a dermatologista.

Buscar sombra: “Evite a exposição direta ao sol por longos períodos. Se for passar um dia na praia, leve um guarda-sol ou procure abrigo”, aconselha.

Hidratação pós-praia: “Após a exposição ao sol, é fundamental hidratar bem a pele para restaurar o equilíbrio hídrico”, diz Carbone.

Banhos frios: “Prefira banhos frios ou mornos, pois a água quente pode ressecar ainda mais a pele”, alerta.

Trocar de roupa após exercícios físicos: Carbone aconselha a troca de roupas após atividades físicas para evitar problemas como a foliculite. “Roupas suadas, ao permanecer em contato prolongado com a pele, cria um ambiente úmido e quente, ideal para o crescimento de bactérias e fungos. Esses micro-organismos podem infectar os folículos pilosos, levando à foliculite, que se manifesta como inflamação e pequenas espinhas vermelhas ao redor dos folículos”, alerta.

Revitalização semanal da pele: “Utilize máscaras faciais semanais para fortalecer a barreira da pele, especialmente após a exposição solar excessiva”, sugere.

Uso de antioxidantes: “Inclua antioxidantes na dieta e no skincare para combater os danos dos radicais livres causados pela exposição UV”, recomenda.

Cuidados imediatos pós-sol no verão: “Após a exposição ao sol, é fundamental adotar procedimentos de recuperação da pele, como máscaras hidratantes e tratamentos faciais suaves, para reparar e acalmar a pele imediatamente”, enfatiza a dermatologista.

De acordo com a especialista, essas orientações são essenciais para manter a saúde e a beleza da pele durante o verão, respeitando as particularidades do clima brasileiro, onde enfrentamos altas temperaturas e exposição solar intensa. “Cuidados adequados podem prevenir problemas cutâneos e garantir uma pele saudável e radiante nesta estação”, finaliza.