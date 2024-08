Apple planeja lançar iPhone mais barato em 2025

A Apple planeja lançar um novo modelo de iPhone SE – linha considerada mais acessível -, o que não ocorre desde 2022. De acordo com Mark Gurman, da Bloomberg, especialista em produtos da marca, o novo modelo ‘baratinho’ da Apple deve chegar no começo do ano que vem.

Segundo Gurman, o aparelho será visualmente parecido com o iPhone 14 e suportará a Apple Intelligence, plataforma de inteligência artificial generativa da empresa que trará mecanismos como a reescrita e correção de textos e a checagem de gramática em e-mails, além da criação de imagens.

Especula-se ainda que o novo iPhone SE, que seria a 4.ª geração do produto, contará com apenas uma câmera traseira e com o mecanismo de biometria facial Face ID. O corpo do celular será de metal e a traseira, de vidro.

