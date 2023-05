‘Ninguém vai passar despercebido’, diz comandante da PM sobre câmeras da Festa do Peão

Tenente-coronel Adriano Daniel participou de reunião com autoridades e membros do CCA, a fim de acertar detalhes sobre a segurança no evento

O comandante do 19º BPM/I (Batalhão da Polícia Militar do Interior) de Americana, tenente-coronel Adriano Daniel, afirmou nesta quinta-feira (25) que a 35ª Festa do Peão terá câmeras de segurança em todo o recinto e que “ninguém vai passar despercebido”.

A declaração foi dada antes de uma reunião na sede do batalhão entre autoridades, representantes da prefeitura e do CCA (Clube dos Cavalheiros de Americana), a fim de discutir a segurança do evento, que será realizado de 9 a 18 de junho, no Parque de Eventos do CCA, localizado no km 120,5 na Rodovia Anhanguera (SP-330).

Tenente-coronel Adriano Daniel, comandante do 19º BMPI; e Beto Lahr, presidente do CCA (Clube dos Cavaleiros de Americana) – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

De acordo com o tenente-coronel, haverá a presença de policiais dentro e fora do local. Uma das apostas para garantir a segurança do público é o monitoramento por câmeras.

“É uma coisa importante, toda a festa será monitorada, ou seja, com inúmeras câmeras, tanto dentro quanto fora da festa. Com certeza, ninguém vai passar despercebido”, explicou.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Estamos preocupados, com certeza, em garantir a segurança de todos. Não só daqueles que participam da festa, mas também da cidade. Todos os órgãos envolvidos na segurança pública estarão presentes no local e a Polícia Militar com o foco principal de prevenir e combater os crimes nas imediações”, completou.

O presidente do CCA, Beto Lahr, entende que o grande fluxo de pessoas requer segurança. “A festa é muito grande, a gente recebe pessoas do estado, do Brasil e até de fora do País. É importante garantir a segurança de quem vem para a festa, de quem está na cidade, trabalha na festa. Isso tudo é muito importante, que a pessoa saia melhor do que entrou”, disse.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Outro tópico abordado na reunião foi a possibilidade de mudanças no trânsito dos arredores da festa, para que o fluxo de carros na entrada e saída seja mais rápido. No entanto, a Utransv (Unidade de Transportes e Sistema Viário) alegou que não haverá mudança, apenas reforço na sinalização.

A unidade ainda ressaltou que nos trechos de rodovia a fiscalização é de competência da PMR (Polícia Militar Rodoviária).

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.