Governador Tarcísio de Freitas visita Festa do Peão neste sábado

Tarcísio tem previsão de chegada para as 21h45 e será recebido pelo prefeito Chico Sardelli (PV) no evento em Americana

O governador Tarcisio de Freitas (Republicanos) visita neste sábado (17) a 35ª Festa do Peão de Americana. Ele será recebido pelo prefeito Chico Sardelli (PV).

A Secretaria Estadual de Comunicação confirmou que a previsão de chegada do governador à festa é para as 21h45. Será a primeira vez que Tarcísio visitará Americana depois que venceu a eleição.

A Festa do Peão está sendo realizada no Parque de Eventos do CCA (Clube dos Cavaleiros de Americana), localizado no km 120,5 da Rodovia Anhanguera (SP-330), no bairro São Sebastião, em Americana.