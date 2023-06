Governador Tarcísio de Freitas marca presença na penúltima noite da Festa do Peão de Americana

O prefeito Chico Sardelli e o governador Tarcísio de Freitas – Foto: Leon Botão / Prefeitura de Americana

A 35ª Festa do Peão de Americana teve neste sábado (17) a sua penúltima noite de eventos e contou com a presença do governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Ele foi recebido pelo prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), e pelo vice, Odir Demarchi (PL), além do presidente do CCA (Clube dos Cavaleiros de Americana), Beto Lahr, e políticos da região.

Além da presença de Tarcísio, a Festa do Peão teria como atrações para a noite os shows de Jorge & Matheus, Zé Neto & Cristiano, Matheus & Cauan e Sevenn DJ.