Zverev leva susto, mas vence Jarry e conquista o bi do Masters 1000 de Roma

O alemão Alexander Zverev confirmou o favoritismo e se tornou bicampeão do Masters 1000 de Roma. Ele sofreu, principalmente no segundo set, mas conseguiu vencer o chileno Nicolas Jarry por 2 a 0, parciais de 6/4 e 7/5, em 1h41min de partida. O primeiro título do torneio foi conquistado em 2017.

A vitória levou Zverev ao quarto lugar do ranking da ATP, superando o russo Daniil Medvedev, e garantiu uma chave teoricamente mais tranquila em Roland Garros. Com o bicampeonato, ele iguala Bjorn Borg, Jim Courier, Vitas Gerulaitis, Andres Gomez, Ivan Lendl e Ilie Nastase, todos com duas conquistas. O maior vencedor é Rafael Nadal, com dez.

“É um momento muito especial para mim e eu acho que é para todos da minha equipe. Passamos por dois anos extremamente difíceis. Sem eles, eu não seria campeão aqui. Depois de tudo que passei, essa vitória é muito especial”, afirmou o alemão.

Esta foi também o 22º título do alemão, a primeira na atual temporada. Ele enfrentou Jarry pela sétima vez, com cinco vitórias e apenas duas derrotas. Já o chileno ficou muito próximo de conquistar a sua maior conquista na carreira e se emocionou ao falar sobre o vice-campeonato.

“É uma honra estar aqui para jogar essa final. Espero voltar mais vezes e tentar vencer. Foi maravilhoso jogar aqui e sentir toda essa vibração. Estou indo para casa com um grande orgulho no peito”, disse Jarry.

O primeiro set cada tenista deu o melhor de si e foi decidido no detalhe. Praticamente em todos os games, quem sacava vencia com facilidade, até que Zverev abriu 5 a 4 e forçou a única quebra de serviço para largar na frente do duelo.

A vida do alemão já não estava fácil, e ficou ainda mais difícil no segundo set. Jarry lutou, impediu dois match points e chegou a levantar a torcida que parecia estar em seu favor. No entanto, Zverev protagonizou mais uma quebra, no 12º game, para confirmar o título em Roma.