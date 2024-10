Zubeldía vê Brasileirão duro e põe em xeque vaga do São Paulo na Libertadores: ‘Não será fácil’

Pressionado pelos maus resultados recentes do São Paulo, incluindo as eliminações na Libertadores e na Copa do Brasil, o técnico Luis Zubeldía prevê dificuldades na reta final do Campeonato Brasileiro. Segundo o argentino, não será fácil conseguir a vaga no próximo torneio continental.

“Estamos indo com todas as forças para chegar à Libertadores. Temos de corrigir coisas, com certeza. O São Paulo recebe as críticas por ter caído nas quartas de final, e não pela forma (como caiu). Queremos nos classificar para a Libertadores, mas não vai ser fácil”, comentou o treinador após a derrota por 2 a 0 para o Cuiabá, penúltimo colocado na tabela de classificação, no último sábado.

Após a 29ª rodada, o São Paulo ocupa a quinta posição na competição, com 47 pontos, mas se afastou dos clubes à frente – está quatro pontos atrás do Flamengo, o quarto colocado – e vê a aproximação de Internacional, Bahia e Cruzeiro.

Dos nove adversários até o encerramento do Brasileiro, apenas o líder Botafogo briga pelo título. Vasco (9º), Bahia (7º), Atlético-MG (10º) também ocupam a metade de cima da tabela, mas Criciúma, Athletico-PR, Red Bull Bragantino, Grêmio e Juventude estão na parte de baixo. Zubeldía, porém, vê o campeonato equilibrado e pouca diferença entre os clubes.

“Não há muita diferença entre um time e outro. Todos jogamos por algo. Possivelmente, os times da casa sempre têm leve vantagem, mas vamos corrigir portas para dentro, conversar. Serão difíceis os jogos para terminar o campeonato”, analisou.

Depois do desempenho ruim diante do Cuiabá, o técnico terá a pausa das Eliminatórias da Copa para trabalhar os defeitos do São Paulo até o jogo com o Vasco, marcado para 16 de outubro, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas.

“Claro que temos que melhorar, que corrigir coisas. De jogo a jogo, temos que corrigir e melhorar, sem mistério”, afirmou. “Nessa reta final é necessário ficar muito atento aos detalhes.”