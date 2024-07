Esporte Zubeldía ensaia jogadas desde a saída de bola com o goleiro para envolver o Grêmio

Luis Zubeldía sabe que a necessidade de pontos para fugir da zona de rebaixamento do Brasileirão deve obrigar o Grêmio a não ficar somente na defesa no MorumBis, nesta quarta-feira. E ensaiou uma transição rápido do São Paulo para atravessar o campo e chegar bem na frente.

O treinador quer ver sua equipe em alta velocidade em casa para alcançar o G-4 – zona de classificação direta à Libertadores de 2025. O time abriu a 17ª rodada em sexto, mas ganhar significa ultrapassar o Bahia e o Cruzeiro, que já atuaram na jornada.

Além de apostar no trio ofensivo formado por Luciano, Calleri e Ferreirinha, o treinador espera que seus laterais, Igor Vinícius e Welington, atuem de maneira ofensiva, sempre no apoio e aparecendo bem para explorar a beirada do campo.

O treinador terá dois problemas para escalar a equipe, ambos por suspensão. Na defesa, Alan Franco recebeu o vermelho no jogo passado e deve ser substituído pelo venezuelano Ferraresi, de volta da Copa América. Diego Costa, que seria outra opção, está vendido ao futebol russo e nem treina mais com o grupo. Vai defender o Krasnodar.

No meio-campo, a dúvida é para ver quem herda a vaga de Luiz Gustavo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O técnico pode utilizar Rodrigo Nestor ou o paraguaio Bobadilla ao lado de Alisson, com Lucas Moura na armação. Levará a definição para o MorumBis.

De certo é que o comandante tricolor ensaiou tudo para evitar nova surpresa após a derrota questionável diante do Atlético-MG, por 2 a 1. Além do posicionamento em campo, o técnico botou o time para aprimorar a pontaria e ainda ensaiou alguns fundamentos, como os cruzamentos.