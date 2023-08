Zonta mantém domínio e vence 2ª corrida seguida na Stock Car; Rossi leva a 2ª prova

Ricardo Zonta está voando na Stock Car. O piloto da RCM manteve o domínio no Autódromo Velocittá, em Mogi Guaçu (SP), neste domingo, e venceu a corrida 1 da sexta etapa da temporada. Foi a décima vitória na carreira do piloto curitibano. E a segunda seguida neste ano, já que Zonta vinha de vitória na corrida 2, em Interlagos, etapa anterior. Gianluca Petecof (Full Time) e Sergio Jimenez (Scuderia Chiarelli) fecharam o pódio.

Vice-campeão em 2020, Zonta vive o melhor momento na temporada e abre caminho para ser campeão. Com as duas vitórias seguidas, o piloto vai acumular pontos para brigar pela liderança, já que Thiago Camilo (Ipiranga Racing) e Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel) tiveram desempenho ruim na primeira corrida em Velocittá. Eles foram 23º e 14º, respectivamente.

A corrida 1 ainda teve polêmicas. Lucas Foresti (A.Mattheis Vogel) foi expulso por não cumprir uma punição. César Ramos (Ipiranga Racing) também teve punição por superar em 0,1km/h o limite de velocidade dos boxes. Átila Abreu teve de sair depois de receber um toque de Ricardo Maurício (Eurofarma). A batida fez com que Abreu tocasse em Dudu Barrichello, o que tirou o piloto da Mobil Full Time da prova também. “Foi uma pena, porque vínhamos bem entre os dez primeiros. O Ricardinho me espremeu, fui pra grama e ainda acabei tocando no (Dudu) Barrichello, que não tinha nada a ver”, lamentou o piloto da Pole Motrosport. Ele ainda questionou que a direção de prova não puniu Ricardo Maurício com expulsão por ter provocado o toque.

Quando um piloto é expulso da corrida, ele tem de conduzir seu carro para os boxes e não participar mais daquele prova. Mas ele foi liberado para correr na etapa seguinte. Neste domingo, quem foi expulso da primeira corrida largou na segunda em último lugar.

Na frente, sem intrigas, Zonta disparou e teve como tarefa apenas segurar Gianluca Petecof. O piloto da Full Time incomodou o adversário da RCM até o final da prova. A vantagem foi de 0s7 entre os pilotos. Porém, na última volta, Zonta abriu vantagem e mostrou a determinação em brigar pelo título da Stock Car em 2023. Ele ainda fechou a prova com a volta mais rápida com 1m31s.

Sergio Jimenez fechou o top-3. E com motivos para comemorar, já que fazia tempo que ele não conquistava um pódio. Em termos de vitória, a última foi em 2015, em Curitiba. Allam Khodair, Rubens Barrichello, Rafael Suzuki, Daniel Serra, Guilherme Salas, Nelson Piquet Jr. e Matías Rossi completaram o top 10.

ARGEENTINO GANHA A SEGUNDA PROVA DO DIA

Matías Rossi venceu a corrida 2. Em prova marcada por confusão, o piloto da Full Time não tomou conhecimento dos adversários. Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel) e Daniel Serra (Eurofarma) fecharam o top-3.

Parecia que o automobilismo era luta. Logo após a largada uma sequência de choques tirou oito pilotos da disputa. O safety car precisou ser acionado e ficou boa parte da prova na pista. A retomada da prova ainda guardava 15 minutos para os pilotos brigarem, agora de modo saudável, por posições.

Rossi espichou a distância, inclusive depois da parada dos boxes. Atrás dele, Gabriel Casagrande (A. Mattheis Vogel) vinha forte para tentar recuperar o final de semana que parecia perdido. Daniel Serra (Eurofarma) vinha em terceiro, segurando uma fila grande próxima dele. A briga entre Casagrande e Serra ajudou Rossi a se distanciar ainda mais e conquistar a vitória.

Curiosamente, os vencedores em Velocittá foram os mesmos da última etapa, em Interlagos. A ordem, porém, mudou. Rossi havia vencido a primeira, e Zonta a segunda. Os triunfos bagunçam a parte de cima da classificação do campeonato. Rossi e Zonta se aproximam das primeiras posições. Casagrande e Serra, que vinham em um final de semana ruim, conseguiu pontuar bem para manter-se na briga. Gianluca Petecof conseguiu beliscar a quinta posição. Somado ao segundo lugar na primeira prova, o resultado do novato lhe rendeu o prêmio de Man Of The Race.

Thiago Camilo (Ipiranga Racing) conseguiu buscar a oitava posição na corrida 2, o que ainda lhe rendeu pontuação suficiente para manter a liderança, com 164 pontos. Ele é seguido por Daniel Serra, com 163 e Gabriel Casagrande, com 161. O quarto é Rubens Barrichello, com 140. Em quinto, Ricardo Zonta, com 136. Rafael Suzuki é o sexto, com 125. Guilherme Salas, César Ramos, Matías Rossi e Felipe Baptista fecham o top-10. A posição do argentino só não é melhor porque ele ficou fora de duas etapas. A Stock Car volta em 27 de agosto, em Goiânia.

Classificação da corrida 1 em Velocittá:

Ricardo Zonta (RCM)

Gianluca Petecof (Full Time Sports)

Sérgio Jimenez (Scuderia Chiarelli)

Allam Khodair (Blau Motorsport)

Rubens Barrichello (Mobil Ale Full Time)

Rafael Suzuki (Pole Motorsport)

Daniel Serra (Eurofarma)

Guilherme Salas (KTF Racing)

Nelsinho Piquet (Crown Racing)

Matías Rossi (Full Time Sports)

Felipe Fraga (Blau Motorsport)

Felipe Massa (Lubrax Podium)

Cacá Bueno (KTF Sports)

Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel)

Júlio Campos (Lubrax Podium)

Bruno Baptista (RCM)

Marcos Gomes (Cavaleiro Sports)

Enzo Elias (Crown Racing)

Cesar Ramos (Ipiranga Racing)

Denis Navarro (Cavaleiro Sports)

Gaetano di Mauro (Hot Car)

Tony Kanaan (Texaco Racing)

Thiago Camilo (Ipiranga Racing)

Ricardo Maurício (Eurofarma)

Lucas Kohl (Hot Car)

Felipe Baptista (KTF Racing)

Antonio Junqueira (Scuderia Chiarelli)

Dudu Barrichello (Mobil Ale Full Time)

Átila Abreu (Pole Motorsport)

Rodrigo Baptista (KTF Sports)

Lucas Foresti (A.Mattheis Vogel)

Classificação da corrida 2 em Velocittá:

Matías Rossi (Full Time Sports)

Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel)

Daniel Serra (Eurofarma)

Rafael Suzuki (Pole Motorsport)

Gianluca Petecof (Full Time Sports)

Rubens Barrichello (Mobil Ale Full Time)

Felipe Baptista (KTF Racing)

Thiago Camilo (Ipiranga Racing)

Gaetano di Mauro (Hot Car)

Felipe Fraga (Blau Motorsport)

Guilherme Salas (KTF Racing)

Felipe Massa (Lubrax Podium)

Lucas Foresti (A.Mattheis Vogel)

Allam Khodair (Blau Motorsport)

Tony Kanaan (Texaco Racing)

Sérgio Jimenez (Scuderia Chiarelli)

Nelson Piquet Jr. (Crown Racing)

Antonio Junqueira (Scuderia Chiarelli)

Cacá Bueno (KTF Sports)

Júlio Campos (Lubrax Podium)

Cesar Ramos (Ipiranga Racing)

Ricardo Zonta (RCM)

Bruno Baptista (RCM)

Enzo Elias (Crown Racing)

Marcos Gomes (Cavaleiro Sports)

Ricardo Maurício (Eurofarma)

Lucas Kohl (Hot Car)

Dudu Barrichello (Mobil Ale Full Time)

Átila Abreu (Pole Motorsport)

Digo Baptista (KTF Sports)

Denis Navarro (Cavaleiro Sports)