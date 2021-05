Zidane revela que Marcelo precisará ser mesário, mas o confirma contra o Chelsea

O Real Madrid corria o risco de ficar sem o lateral-esquerdo Marcelo no jogo decisivo contra o Chelsea, na semana que vem, em Londres, pela rodada de volta das semifinais da Liga dos Campeões da Europa, por causa de um motivo inusitado. O brasileiro foi convocado para ser mesário nas eleições para a Assembleia de Madri, na Espanha, marcada para a próxima terça-feira, mesmo dia em que o time viaja para Londres, uma vez que o confronto está programado para quarta.

Nesta sexta-feira, mesmo após uma negociação frustrada do departamento jurídico do Real Madrid de convencer a Mesa Eleitoral de que o lateral-esquerdo brasileiro deveria ser dispensado, o técnico francês Zinedine Zidane confirmou que Marcelo estará em campo no estádio Stamford Bridge, em Londres, na quarta. “É o que é. Ele vai cumprir suas obrigações, mas na quarta-feira estará conosco”, resumiu.

A participação de Marcelo na partida é tratada com muita importância, uma vez que o francês Mendy, titular do time, está machucado e pode não se recuperar a tempo para o segundo confronto contra o Chelsea. Além disso, o elenco conta com a ausência do zagueiro e capitão Sergio Ramos, que também trabalha para estar apto para a segunda semifinal contra os ingleses.

Titular e capitão no empate por 1 a 1 com o Chelsea, na última terça-feira, em Madri, Marcelo atuou apenas pela segunda vez na atual edição da Liga dos Campeões. O brasileiro, de 32 anos, espera aproveitar a reta final da temporada, que ele mesmo admite que pode ser a sua última no clube, depois de 15 anos.

“Eu estou muito feliz, se tiver alguma coisa sempre vou falar. Estou muito tranquilo. Quero terminar a temporada bem, se possível chegar em outra final, se possível ganhar, quero viver o momento. Estou feliz”, afirmou o lateral-esquerdo, em entrevista ao canal de TV TNT Sports. “Na temporada que vem, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente sabe que tem muitas coisas rolando. Mas minha cabeça é ficar no Real Madrid”, completou.

O Real Madrid enfrentará o Osasuna neste sábado, em casa, pela 34.ª rodada, tendo a chance de assumir a liderança do Campeonato Espanhol. Para isso, precisa vencer e torcer para um tropeço do rival Atlético diante do Elche, que joga no mesmo dia. A diferença entre os dois rivais é de dois pontos (73 a 71).