Zé Roberto faz 2 gols, Sport vira sobre o Ituano e encosta no G-4 da Série B - O Liberal

Esporte Zé Roberto faz 2 gols, Sport vira sobre o Ituano e encosta no G-4 da Série B

Com dois gols do atacante Zé Roberto, o Sport quebrou a sequência de três derrotas consecutivas, ao derrotar o Ituano por 3 a 2, nesta segunda-feira, na Arena Pernambuco, EM São Lourenço da Mata, pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

A vitória levou o Sport ao sétimo lugar, com 35 pontos, quatro atrás do Vila Nova. O Ituano, por sua vez, perdeu a chance de deixar a zona de rebaixamento. A equipe paulista tem 22 pontos.

O técnico Pepa, ex-Cruzeiro, que será anunciado oficialmente como treinador do Sport nas próximas horas, esteve na Arena Pernambucano e teve o seu primeiro contato com o elenco. Ele deve iniciar os trabalhos nesta terça.

Foi um primeiro tempo em que o Sport precisou correr atrás do prejuízo. Apesar do gol do Ituano marcado por José Aldo, antes do primeiro minuto de jogo, após uma falha na defesa adversária, o time pernambucano não se abateu.

Com uma postura proativa, bem distinta do que vinha apresentado sob o comando do demitido Guto Ferreira, a equipe rubro-negra não tardou a encontrar o empate, aos 10 minutos. Após cruzamento para dentro da área, Chico exigiu boa defesa de Jefferson Paulino. O próprio defensor pegou a sobra e empurrou para o gol.

Superior na maior parte da etapa, o time da casa criou boas oportunidades para virar o placar. Na melhor delas, Gustavo Coutinho chegou a acertar o travessão. Fabricio Domínguez, Felipinho e Titi Ortiz também desperdiçaram boas chances de gol.

O segundo tempo teve domínio total do Sport, que passou a desperdiçar boas chances de gol. Foi só César Lucena colocar Zé Roberto em jogo, que tudo mudou. Aos 23, o atacante foi derrubado por Miquéias dentro da área, pênalti. O próprio atacante cobrou e mandou para o fundo das redes.

O Ituano foi obrigado a sair da defesa e começou a arriscar mais. O time paulista reclamou muito de uma possível expulsão de Lazaroni, que chegou a bater na bola com a mão. O árbitro foi chamado ao VAR, mas manteve a decisão de campo.

A decisão animou ainda mais o Sport, que ampliou aos 40. Barletta cobrou falta na cabeça de Zé Roberto, que testou com estilo para fazer 3 a 1. Antes do apito final, Álvaro diminuiu, mas não conseguiu impedir a derrota do Ituano.

Na próxima rodada, o Ituano enfrenta o Mirassol no sábado, às 16h, no Estádio Novelli Júnior, em Itu. No mesmo dia, às 19h, o Sport visita o Avaí, na Ressacada, em Florianópolis (SC).

FICHA TÉCNICA

SPORT 3 X 2 ITUANO

SPORT – Caíque França; Igor Cariús (Allyson), Chico, Rafael Thyere (Luciano Castán) e Felipinho; Felipe, Fabricio Domínguez e Titi Ortiz. Barletta, Wellington Silva (Lenny Lobato) e Gustavo Coutinho (Zé Roberto). Técnico: César Lucena (interino).

ITUANO – Jefferson Paulino; Marcinho, Claudinho, Gui Mariano e Guilherme Lazaroni; Rodrigo (Xavier), Miquéias e José Aldo (Yan Rolim); Vinícius Paiva (Leozinho), Bruno Xavier (João Carlos) e Thonny Anderson (Álvaro). Técnico: Alberto Valentim.

GOLS – José Aldo, ao 1, e Chico, aos 10 minutos do primeiro tempo. Zé Roberto, aos 25, e aos 40, e Álvaro, aos 48 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Chrystian Barletta, Igor Cariús, Titi Ortiz e Zé Roberto (Sport); Guilherme Lazaroni, Guilherme Mariano e José Aldo (Ituano).

ÁRBITRO – André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG).

RENDA – R$ 126.370,00.

PÚBLICO – 8.870 torcedores.

LOCAL – Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE).