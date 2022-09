Esporte Zé Roberto exalta agressividade no saque e pede mais foco nas adversárias

Após a vitória de 3 a 0 sobre a Colômbia nesta quarta-feira, que garantiu a sequência da seleção brasileira feminina no Campeonato Mundial de vôlei, o técnico Zé Roberto Guimarães falou da evolução da equipe na busca do objetivo que é a conquista do título.

“Gostei da nossa agressividade no saque, criamos uma situação difícil para a Colômbia na recepção e, consequentemente, tivemos uma boa atuação no nosso bloqueio”, afirmou o treinador da seleção brasileira.

As três vitórias obtidas até aqui deixam o treinador satisfeito. No entanto, Zé Roberto afirma que o time precisa manter o foco para não ser surpreendido em quadra nos próximos desafios.

“Tivemos um número menor de erros nessas duas últimas partidas. Fizemos um bom jogo e temos que manter essa pegada contra as próximas equipes”, completou.

Destaque na vitória brasileira sobre as colombianas, Gabi também valorizou a campanha da equipe. “Foi a nossa terceira vitória consecutiva. A equipe foi mais agressiva e consistente na partida, com poucos erros e um show de bloqueio das nossas centrais. É isso o que precisamos, evoluir a cada jogo”, disse a capitã.

Na partida, ela anotou 19 pontos e foi uma das destaques da equipe brasileira. “O mais importante foi ver a equipe concentrada, todo o jogo é importante e garantimos a nossa classificação. Tínhamos perdido para a Colômbia no Sul-Americano e hoje tivemos uma atuação bem melhor. Gostei da postura do grupo.”

Depois desse bom início de competição, a seleção brasileira feminina de vôlei volta à quadra às 9h15 (horário de Brasília) desta sexta-feira para enfrentar o Japão no Campeonato Mundial.