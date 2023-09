Zé Roberto elogia concentração da seleção feminina e diz: ‘Esse campeonato não permite caídas’

O técnico José Roberto Guimarães elogiou a postura da seleção brasileira de vôlei feminino na vitória sobre o Peru, na madrugada deste domingo, por 3 sets a 0, parciais de 25/14, 25/13 e 25/15. O treinador, que demonstrou certa preocupação após a vitória diante da Argentina, mudou o discurso e elogiou o desempenho na segunda vitória consecutiva no Pré-Olímpico.

“Depois do jogo contra a Argentina falamos sobre a importância de manter o foco até o final. Temos que manter a agressividade até o último ponto. Esse campeonato não permite caídas de rendimento, temos que manter uma regularidade muito grande. Hoje tivemos menos oscilações e mantivemos a concentração do início ao fim do jogo. Conseguimos um placar dilatado porque nosso comportamento foi adequado. Agora temos que pensar em Bulgária e Porto Rico, que fez grande resultado contra a Bélgica”, disse o treinador.

A segunda maior pontuadora da seleção brasileira, Julia Bergmann também enxergou uma evolução da equipe em comparação ao jogo da estreia. “Foi uma boa vitória contra o Peru. Melhoramos algumas coisas em relação ao jogo da Argentina. Nos adaptamos mais a quadra e fizemos uma partida mais consistente. Conseguimos sair de situações difíceis de forma mais rápida. Foi um bom jogo e temos que seguir evoluindo a cada partida”, afirmou.

Já a líbero Natinha pediu foco para o próximo compromisso do Brasil, na próxima terça-feira, frente à Bulgária. “Foi a nossa segunda vitória no Pré-Olímpico e todo o resultado aqui é muito importante. Vitória, sets, pontos, tudo vale. Cada jogo é uma final, estamos felizes com o resultado. Agora é pensar na partida contra a Bulgária”, afirmou.

Na tabela de classificação, a seleção brasileira aparece em segundo, com seis pontos, atrás apenas da Turquia, que também venceu os seus dois compromissos.