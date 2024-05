Zé Roberto define 14 atletas para estreia do Brasil na Liga das Nações e descansa Thaisa

Seleção estreia no torneio nesta terça-feira, às 21h, diante do Canadá, no Maracanãzinho

Zé Roberto já adiantou que a meta na Liga das Nações de Vôlei é deixar a equipe pronta para brigar por medalha na França - Foto: FIVB

A seleção brasileira de vôlei estreia na Liga das Nações nesta terça-feira, às 21 horas, diante do Canadá, no Maracanãzinho, sem a experiente Thaisa. Com a possibilidade de 18 inscrições para a primeira fase, mas a utilização de apenas 14 por partida, e de revezar as atletas que começam determinados jogos, o técnico José Roberto Guimarães vai poupar a central.

Com cinco centrais no grupo, o treinador optou por utilizar Carol, Luzia, Diana e Júlia Kudiess nesta terça-feira contra as canadenses. O grupo da estreia ainda conta com as levantadores Roberta e Macris, a oposta Kisy, as ponteiras Júlia Bergmann, Ana Cristina, Rosamaria, a capitã Gabi e Pro Daroit. As líberos são Natinha e Nyeme.

Mesmo relacionando Carol para a partida, é possível que a jogadora também atue pouco, já que chegou recentemente da Liga Italiana e é outra que carece de um descanso nesta largada antes de Paris-2024. Zé Roberto já adiantou que a meta na Liga das Nações de Vôlei é deixar a equipe pronta para brigar por medalha na França.

Além de Thaisa, as outras três atletas inscritas entre as 18 para a primeira semana da LNV são as opostas Lorenne e Tainara e a ponteira Helena. Apesar de contar com apenas uma oposta para a estreia, o treinador também pode utilizar Rosamaria na posição.

O Brasil volta à quadra na quinta-feira, às 14 horas, diante da Coreia do Sul, e o treinador pode utilizar as quatro atletas descansadas contra o Canadá. Na sexta ocorre o jogo mais duro da primeira fase, diante dos Estados Unidos, às 21 horas. A equipe de Zé Roberto ainda desafia a Sérvia no domingo (10 horas), fechando as partidas no Maracanãzinho.

A segunda rodada da Liga das Nações está agendada para o dia 28 de maio. E o Brasil já terá pela frente o Japão. Depois desafia a Holanda, Itália e Tailândia em duelos que prometem ser maiôs desafiadores para Zé Roberto.

Confira as 14 relacionadas para encarar o Canadá: