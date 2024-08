Zé Roberto ‘completa’ quadro de medalhas e não garante que fica na seleção de vôlei

Presente na conquista de três medalhas de ouro olímpicas e uma de prata, o técnico José Roberto Guimarães celebrou um bronze em Olimpíadas pela primeira vez neste sábado, ao comandar a seleção brasileira feminina de vôlei que venceu a Turquia na disputa do terceiro lugar dos Jogos de Paris. Treinadores não recebem medalhas olímpicas, mas a conquista fica no histórico do paulista de 70 anos, um ícone do esporte nacional.

Zé Roberto foi campeão olímpico pela primeira vez em Barcelona-1992, Olimpíada a partir da qual o Brasil se firmou como potência do vôlei para nunca mais terminar uma edição de Jogos fora do pódio.

“Ontem fez 32 anos da primeira conquista de ouro em Barcelona. O vôlei indoor nunca deixou de trazer medalha desde o ouro de 1992. Eu disse a elas que a gente não podia ficar fora dessa vez e elas estavam querendo muito. No vestiário, as falas eram idênticas, todo mundo empenhado. No aquecimento já vi o time pilhado, motivado e pronto para ganhar essa medalha”, afirmou em entrevista à Globo.

Zé também subiu ao lugar mais alto do pódio como treinador da seleção feminina, em Pequim-2008 e Londres-2012, além da prata em Tóquio, em 2021. O currículo com títulos e um vice-campeonato não o impediu de valorizar muito o bronze deste sábado e o trabalho das jogadoras.

“Elas valorizaram muito esse bronze. Todos queriam o ouro, os outros também treinaram. Quando perdemos, mostrou que a gente tinha de trabalhar mais, quando não ganha, diz que tem de trabalhar mais. Importante a atitude que elas tiveram, representaram nosso povo. Elas tinham caído de pé e o povo reconheceu isso. Queremos representar nossa gente, essa é a nossa missão e por isso fico feliz. Se doaram o tempo inteiro até finalizar o último ponto”, disse.

A possibilidade de tentar levar a seleção brasileira feminina à conquista de mais uma medalha, nos Jogos de Los Angeles-2028, ainda vai ser avaliada pelo treinador, que não garante a continuidade do trabalho. O que a gente combinou é de conversar com a Confederação para fazer retrospecto do que foi, ver o que foi o ciclo. Futuro, não sei, sinceramente. Não me preparei para esse momento. Vou ver com a família, muita coisa para ver”, limitou-se a dizer.