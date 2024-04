Esporte Zé Rafael treina e Piquerez almeja nova marca inédita do Palmeiras no Brasileirão

O Palmeiras realizou nesta sexta-feira o seu primeiro treino visando o duelo com o Vitória, neste domingo, às 18h30, no Barradão, em Salvador, pela rodada inaugural do Brasileirão. A atividade contou com o volante Zé Rafael, que vem se recuperando de uma virose e de uma lombalgia por desgaste físico. O atleta, no entanto, não tem presença confirmada na equipe de Abel Ferreira para a estreia do campeonato nacional.

Os jogadores que permaneceram em campo por mais de 45 minutos na vitória sobre o Liverpool, do Uruguai, por 3 a 1, pela segunda rodada da Copa Libertadores, seguiram seus cronogramas de atividades regenerativas na parte interna do centro de excelência. Os demais fizeram atividades técnicas – um exercício de marcação e precisão nos passes e um jogo de sete contra sete em campo reduzido. Zé Rafael participou de parte da atividade.

Além do volante, Abel Ferreira pode preservar os jogadores que estiverem mais desgastados pela sequência de jogos que o Palmeiras teve até o título do Campeonato Paulista. Endrick, que ficou no banco de reservas contra o Liverpool, também é dúvida.

Outro que pode ser preservado é o lateral Piquerez. O jogador, no entanto, garantiu que o Palmeiras vai em busca de uma marca inédita, o tricampeonato brasileiro de forma consecutiva, nunca antes alcançada.

“O Brasileirão é sempre uma competição muito exigente, muito regular, tem muitos candidatos ao título. Mas o Palmeiras é o atual bicampeão e a gente tem que defender esse título com unhas e dentes. Sabendo ainda que o Palmeiras nunca foi tricampeão brasileiro consecutivo é mais uma motivação para brigarmos por mais uma taça”, disse o lateral, que também fez uma breve análise do adversário, que volta à elite após conquistar o acesso na Série B.

“É um jogo complicado, viagem longa, calor, um time que tem feito bastante contratações. Mas estamos nos preparando para esse jogo e para começar o campeonato com o pé direito”, afirmou.

O uruguaio também elogiou a maturidade das jovens promessas do Palmeiras – Estêvão marcou seu primeiro gol com a camisa palestrina contra o Liverpool. “Na verdade, eu fico surpreso porque os moleques são muito novos, mas têm a cabeça muito boa. Acho que eles escutam bem aos que têm um pouquinho mais de experiência e a gente fica feliz quando fazem seus primeiros gols. Sabemos que é muito importante para a carreira do jogador e desejamos que eles continuem fazendo o que sabem fazer e ajudando a equipe”, finalizou.