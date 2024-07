Zé Rafael pede foco para sequência decisiva e quer o Palmeiras atento ao Flamengo

Vindo de três derrotas nos últimos quatro jogos pelo Campeonato Brasileiro, o Palmeiras tenta esquecer a conturbada reta final de julho para se concentrar no decisivo mês de agosto. Além da disputa pela liderança do Nacional, a equipe do técnico Abel Ferreira enfrentará duas pedreiras nas oitavas de final da Copa do Brasil e da Libertadores: Flamengo e Botafogo, respectivamente.

“É muito importante para a nossa equipe estar sempre preparada, principalmente mentalmente e fisicamente, porque a gente sabe que esse agosto é um mês muito intenso, com muitas decisões e jogos importantes. Temos de estar com a cabeça boa, preparados e focados no nosso objetivo”, afirmou Zé Rafael.

Consciente da dificuldade da difícil sequência que a equipe terá nas próximas semanas, que inclui ainda outro confronto com o Flamengo e o clássico com o São Paulo, ambos pelo Brasileiro, o meio-campista tenta afastar a pressão.

“Sabendo, lógico, que se passarmos de fase, que é o nosso objetivo, a gente não é o melhor time, mas também, se a gente por algum acaso tropeçar ou tiver alguma dificuldade, também não seremos os piores”, comentou. “Já passamos por muita coisa aqui e sabemos o que podemos fazer, o que temos de fazer, e isso é o principal. Estamos focados, determinados e esperamos que seja um mês muito produtivo, para chegar ao fim com muitas conquistas.”

O primeiro compromisso será contra o conjunto rubro-negro, nesta quarta, às 20h, no Maracanã, pelo mata-mata nacional. Zé Rafael quer o Palmeiras concentrado para conseguir um bom resultado e decidir em casa, no dia 7.

“Independentemente do adversário, a gente já encararia as oitavas de final da Copa do Brasil como uma decisão. Tratando-se de um rival que também é uma das potências do futebol nacional, a gente entra ainda mais ligado, mais focado, sabendo da dificuldade que vai ser jogar fora de casa”, afirmou o atleta.

Na manhã desta segunda-feira, o técnico Abel Ferreira comandou um treino tático, com movimentações e situações de jogo. O comandante português comandou ainda um coletivo de nove contra nove em campo reduzido.

Em processo de transição física, após sofrer entorse no tornozelo direito, o zagueiro Murilo trabalhou com o grupo e deve ficar à disposição para a partida de quarta-feira. Já o atacante Estêvão, que foi substituído contra o Vitória com dores no tornozelo esquerdo, iniciou o tratamento e ainda é dúvida.