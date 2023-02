Zé Rafael celebra boa fase no Palmeiras e prevê dificuldades em ‘horário atípico’

Zé Rafael precisou se reinventar no meio-campo do Palmeiras com a saída de Danilo. Bastante entrosado com o ex-companheiro que foi para a Inglaterra, o volante está se adaptando a Gabriel Menino e arrancou elogios de Abel Ferreira por seu crescimento nas últimas rodadas. Ele celebra a boa fase e já prevê dificuldades na visita ao Água Santa, domingo, por causa do horário da partida, agendada para 11 horas.

Zé Rafael foi um dos melhores em campo na vitória por 2 a 0 sobre a Inter de Limeira, no Allianz Parque, e recupera a boa fase em início bom de temporada do Palmeiras, invicto e com a melhor campanha no Paulistão, e já com a taça da Supercopa do Brasil.

“Fico feliz que o Abel está reconhecendo este meu esforço. É mais um ano de adaptação para mim com a saída do Danilo”, festejou. “A gente fez alguns testes e está tentando encontrar a melhor solução para o nosso meio de campo. Acho que tenho feito esta função de uma maneira eficiente, me adaptando a esse novo estilo de jogo e desempenhando o meu melhor. Sei que posso ainda melhorar muito e tenho muita coisa para evoluir, mas fico feliz por estar ajudando.”

Com clássico diante do Corinthians na quinta-feira, na Neo Química Arena, é possível que Abel Ferreira repita a estratégia de utilizar a equipe alternativa na visita ao Água Santos, domingo, 11 horas, em Diadema. De qualquer maneira,. Zé Rafael lamenta do ‘horário atípico’, que prejudica na preparação.

“Será mais um jogo muito difícil, com muitas coisas diferentes, como o horário, que é algo bem complicado e que não estamos acostumados”, frisou. “Vamos ter de dormir de um jeito diferente, acordar mais cedo, a alimentação não será a mais adequada, mas, enfim, temos de superar todas essas adversidades e sabemos que teremos de chegar lá e fazermos um grande jogo, independentemente de todas as circunstâncias”, enfatizou. “Vamos em busca de continuar na liderança e manter o retrospecto positivo na temporada.”

A definição da escalação sairá no treino deste sábado e, independentemente das escolhas, a ordem é chegar na partida contra o Corinthians com os atuais quatro pontos de vantagem para a manutenção da melhor campanha da primeira fase que dá o direito de definir os mata-matas em casa. E Zé Rafael não esconde a alegria pela ótima largada palmeirense em 2023.

“O ano começou muito bom para a gente, de uma maneira que a gente projetava. Iniciar vencendo a Supercopa dá um respaldo muito grande para o decorrer do ano, dá uma confiança e um pouco mais de leveza no ambiente”, afirmou. “Nos outros anos, a gente perdeu, então acho que temos de levar essa leveza para o resto da temporada. O Paulista a gente sabe que é muito disputado e temos feito uma campanha bem consistente. Espero que possamos continuar evoluindo, crescendo, para chegar aonde almejamos, que é conquistar mais títulos.”