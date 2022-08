Zarco é pole na etapa da Inglaterra de MotoGP; Após queda, Espargaró sai em 6º

Em uma sessão de treinos bastante disputada e que contou ainda com o acidente de Aleix Espargaró, que mesmo após a queda retornou para a tomada de tempos, o francês Johann Zarco obteve a pole para a etapa da MotoGP da Inglaterra, que será realizada neste domingo, em Silverstone. Com a sua Ducati, ele cravou 1min57s767 deixando em segundo lugar Maverick Viñales, da Aprilia. Jack Miller, australiano da Ducati completou a primeira fila.

Mas quem acabou atraindo os holofotes foi o espanhol Aleix Espagaró, que sofreu uma queda na terceira volta. O piloto chegou a dar entrada na clínica do circuito e teve diagnosticada uma contusão nos dois tornozelos e também na região do calcanhar do pé direito. Mesmo assim, foi liberado e conseguiu cumprir a tomada de tempo.

No grid, Espargaró fez a sua melhor volta em 1min57s966 e conseguiu o sexto lugar. O piloto foi bastante festejado pelos mecânicos de sua equipe.

Na primeira parte dos treinos, o destaque acabou ficando por conta da disputa entre Alex Marquez e Marco Bezzechi. O italiano acabou levando a melhor e avançou para a sequência da tomada de tempos em segundo atrás de Enea Batistini.

Na parte final, a disputa pela pole se acirrou e Zarco superou o então primeiro colocado Maverick Viñales em apenas 98 milésimos de segundo.

Fábio Quartararo, Francesco Bagnaia e Aleix Espargaró completam a segunda fila do grid.

Satisfeito por ter conseguido a pole, Johann Zarco sentiu a evolução nos treinos de sexta-feira. “Fomos muito bem com os pneus duros e vi que poderíamos conseguir um tempo melhor. Estou muito feliz com o desempenho e esperançoso em um bom resultado para a corrida deste domingo”, afirmou o francês.

Maverick Viñales que deixou escapar a primeira posição do grid nos minutos finais falou da expectativa para a prova.

“Nosso trabalho está evoluindo e as coisas estão dando certo. Estou bastante confiante para conseguir um bom resultado”, afirmou.

Confira a ordem de largada da Etapa da Inglaterra

1º Johann Zarco (Ducati) 1min57s767

2º Maverick Viñales (Aprilia) 1min57s865

3ºJack Miller (Ducati) 1min57931

4º Fabio Quartararo (Yamaha) 1min57s938

5º Francesco Bagnaia (Ducati) 1min57s961

6º Aleix Espargaró (Aprilia) 1min57s966

7º Marco Bezzechi (VR46)1min58s101

8º Enea Batistini (Ducati) 1min58s106

9º Jorge Martin (Prima) 1min58s174

10º Luca Marini (Ducati) 1min58s317

11º Alex Rins (Suzuki) 1min58s318

12º Joan Mir (Suzuki) 1min58s543

13º Miguel Oliveira (KTM) 1min58s853

14º Brad Binder (KTM) 1min58s932

15º Fabio Di Gianantonio (Ducati) 1min58s948

16º Remy Gardner (KTM) 1min59s120

17º Alex Marquez (Honda) 1min59s288