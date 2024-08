Zagueiro Vitor Reis renova contrato com o Palmeiras até 2028: ‘Clube confia em meu trabalho’

O Palmeiras demonstrou nesta quinta-feira que o início de trabalho de Vitor Reis no time profissional vem agradando. Mesmo derrotado por 2 a 0 diante do Flamengo na ida da Copa do Brasil, o clube valorizou seu jovem zagueiro de 18 anos ao renovar seu vínculo até dezembro de 2028, com uma recompensa financeira.

No clube desde 2016, Vitor Reis sempre se destacou nas categorias de base e precocemente chegou ao elenco profissional. Subiu para compor elenco, ganhou chances com ausência dos titulares e agradou não apenas o técnico Abel Ferreira, como os dirigentes.

“Eu estou muito feliz. É uma renovação que agrega muito, mostra que o clube está confiando em mim e isso é muito legal. O clube que estou desde pequeno e se tornou minha casa. Fico muito feliz de estar renovando e espero que esse período seja de muitas glórias”, comemorou o zagueiro, sorridente ao assinar o novo vínculo.

“Passei por muita coisa aqui dentro do clube, coisas boas e ruins, que me ajudaram a performar muito bem. A base me ajudou muito, todos os profissionais de lá me ajudaram e formaram quem eu sou hoje. Então, agradeço muito a base”, disse.

E o currículo comprova as palavras. Vitor Reis é bicampeão brasileiro sub-17 e bicampeão da Copa do Brasil sub-17, ambos em 2022 e 2023, e ainda tem os títulos paulistas sub-11, sub-15, sub-17 e sub-20 entre as conquistas. Ele teve a honra de ter sido o capitão da seleção brasileira no Mundial sub-17 de 2023.

“Minha família me ajuda, me tranquiliza. Tenho uma coisa na minha mente: tudo no tempo de Deus, quando for para ser, vai ser. Quero agradecer a torcida por todo o apoio. Eu sempre vou estar lutando por esse clube, por essa camisa. Podem contar comigo para tudo”, concluiu.

Antes do jogo de volta na Copa do Brasil, no qual precisará de triunfo por ao menos dois gols diante do Flamengo, na próxima quarta-feira, o Palmeiras tem embate diante do Internacional, em Porto Alegre, no qual Abel Ferreira deve utilizar uma escalação alternativa, no domingo.