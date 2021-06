Zagueiro Thiago Silva renova contrato com o Chelsea até junho de 2022

O zagueiro Thiago Silva renovou contrato com o Chelsea até o final da temporada 2021/2022. O anúncio foi feito, nesta sexta-feira, pelo clube londrino em suas redes sociais. O experiente atleta, de 36 anos, recebeu elogios da diretoria do Chelsea, Marina Granovskaia.

“Dissemos quando ele assinou contrato da primeira vez que esperávamos que Thiago acrescentasse novos troféus à sua lista impressionante de homenagens, e ele fez exatamente isso com nosso sucesso na Liga dos Campeões. Esperamos agora que ele continue exatamente da mesma maneira no próximo ano”, disse a dirigente.

“Quando trouxemos Thiago Silva no verão passado, sabíamos que estávamos adicionando um jogador de classe mundial ao time. Thiago mostrou devidamente a todos no Chelsea a sua imensa qualidade ao longo desta temporada e teve uma grande influência para nós dentro e fora do campo”, completou Granovskaia.

Thiago Silva se machucou no início da final da Liga dos Campeões, diante do Manchester City, na Cidade do Porto, mas isso não abalou seu crédito com os torcedores do Chelsea, que, durante as comemorações em Londres, Loo após o jogo, pediram a sua permanência no clube.

Com a renovação do contrato, Thiago Silva poderá ajudar a equipe a defender o título europeu na próxima temporada. O defensor estava convocado pelo técnico Tite para as partidas das Eliminatórias Sul-Americanas, mas foi cortado por causa da lesão.