Zagueiro Ronaldo Alves pede regularidade para Guarani brigar por G-4 da Série B

Principal novidade na equipe para o duelo contra o Coritiba, marcado para esta sexta-feira, às 19h, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o zagueiro Ronaldo Alves pediu mais regularidade ao time bugrino para brigar pelo acesso à elite do futebol nacional.

“A gente precisa de regularidade na competição, vencer em casa e buscar pontos fora. Tendo essa regularidade, acredito que a gente se mantenha próximo do G4 ou dentro dele. Esse é o segredo”, analisou o jogador.

Ronaldo Alves será a aposta do técnico Daniel Paulista na vaga do lesionado Carlão, que deixou o campo machucado no empate sem gols diante do Remo com apenas três minutos de bola rolando. O jogador será reavaliado para saber a real gravidade de sua lesão.

Enquanto isso, o recém-contratado Ronaldo Alves ganhará sequência entre os titulares. “Fui muito bem recebido, logo na chegada tive a oportunidade de fazer minha estreia no Dérbi, estou muito feliz de poder estar aqui, dar sequência no meu trabalho, desenvolver o meu melhor aqui para ajudar o time a conquistar seus objetivos”, continuou.

Ronaldo entrou em campo durante a vitória no Dérbi 200 por 1 a 0 e também no empate sem gols com o Remo. O fato do sistema defensivo não ter sido vazado em nenhuma das duas oportunidades foi comemorado por ele.

“Importante não tomar gols, mostra a consistência que o time vem tendo, quanto menos gol a gente tomar vamos estar mais próximos da vitória”, concluiu. Atualmente, a equipe ocupa a sétima colocação da segunda divisão nacional, com nove pontos.