Zagueiro Renê Santos reforça o Guarani na Série B após suspensão de 2018

Em situação delicada na Série B do Campeonato Brasileiro, o Guarani terá uma novidade no setor defensivo, ao menos entre os relacionados. O zagueiro Renê Santos cumpriu uma suspensão que tinha pendente e está à disposição do técnico Pintado para o duelo com o Goiás.

Era esperado que ele fosse para o duelo com o Novorizontino, no último sábado, que terminou 1 a 1. Entretanto, o defensor tinha uma suspensão a cumprir de quando ainda atuava pelo Paraná, em 2018.

Com a pendência resolvida, ele vira opção para Pintado montar o esquema defensivo, que teve Matheus Salustiano e Léo Santos como titulares no último jogo. Lucas Adell, Douglas Bacelar e o jovem Pedro Manoel completam a lista.

Renê Santos, de 32 anos, estava no Marítimo, de Portugal. No Brasil, defendeu Vitória, Atlético-GO e Paraná, além das categorias de base de Cruzeiro, Bahia e Grêmio.

O Guarani está há 11 jogos sem vencer, sendo quatro empates e sete derrotas. O último e único triunfo na Série B foi em 11 de maio, quando fez 2 a 0 no Botafogo em casa. Com isso, soma apenas sete pontos, na lanterna (20º), em situação cada vez mais delicada. Já são quatro pontos de diferença para o Ituano, 19º colocado com 11, e 11 para a Chapecoense, primeiro fora da zona de rebaixamento, em 16º com 18.

O jogo diante do Goiás, pela 16ª rodada, será realizado no domingo, às 16h, no Brinco de Ouro, em Campinas (SP). O adversário está em nono, com 21 pontos.