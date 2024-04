Zagueiro Léo Santos sente incômodo na coxa e pode desfalcar Guarani na estreia da Série B

O técnico Claudinei Oliveira pode perder uma peça importante do elenco para a estreia na Série B do Campeonato Brasileiro, marcado para esta segunda-feira, às 21h, diante do Vila Nova, no Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia. O zagueiro Léo Santos sentiu um incômodo na coxa no treino desta segunda-feira e passará por exames médicos para saber o real diagnóstico do problema.

Ex-zagueiro de Corinthians, Fluminense e Ponte Preta, Felipe Anderson chegou no Guarani neste ano e não demorou para se tornar titular. Foram 12 jogos e um gol marcado. Ele se tornou um dos homens de confiança do técnico Claudinei Oliveira. O clube deve informar nesta terça-feira os resultados dos exames.

Sem Léo Santos, Claudinei Oliveira deve apostar em Douglas Bacelar na equipe titular. O defensor foi um dos reforços do clube para a Série B e já deve ganhar uma oportunidade entre os 11.

O Guarani não entra em campo desde o dia 10 de março, quando derrotou o Red Bull Bragantino por 1 a 0, na última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. O time bugrino não conseguiu avançar para as fases finais.

Para a Série B, o Guarani anunciou oito reforços. Além do zagueiro Douglas Bacelar, foram contratados: o lateral Jefferson, o volante Kayque, os meias Bruno Oliveira e Luan Dias, além dos atacantes Airton, Caio Dantas e Renyer.