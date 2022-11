Zagueiro do Japão elogia Alemanha, mas projeta vitória em estreia na Copa

Enfrentar a Alemanha nunca é fácil. Em uma estreia de Copa do Mundo, é pior, ainda mais quando o adversário é um dos azarões do torneio, o Japão. Capitão da equipe, o zagueiro Maya Yoshida exaltou a qualidade do rival na primeira rodada do Mundial, mas também mostrou confiança em uma possível vitória.

“Entendemos a qualidade que eles têm, mas não há jogo em que saímos pensando que vamos perder. Nós sempre queremos vencer. Vamos tomar todos os cuidados necessários, mas lutaremos para ganhar”, declarou o zagueiro.

Yoshida é um dos pilares do Japão. O experiente jogador, de 34 anos, atua no futebol alemão, no Schalke 04, e já fez 122 jogos com a camisa da seleção, com 12 gols marcados.

De acordo com o zagueiro, a defesa será o melhor ataque na estreia. “Temos que defender muito bem, com muita ordem, e tentar surpreendê-los no contra-ataque. Eu acho que pode ser a chave aqui. Temos uma equipe rápida e precisamos aproveitar desse fator”, completou.

O jogador destacou ainda a importância de mais atletas japoneses estarem atuando nas grandes ligas. De acordo com Yoshida, isso tem qualificado a seleção japonesa. “Acho muito bom que haja cada vez mais japoneses jogando nas ligas europeias. Acho que graças a isso estamos melhorando muito e estamos a caminho de alcançar os países importantes”, finalizou.

O Japão entrará pela primeira vez na Copa do Mundo na quarta-feira, às 10h, no Khalifa Stadium. A equipe japonesa está no Grupo E, ao lado também de Costa Rica e Espanha.