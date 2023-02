Esporte Zagueiro do Bayern tem aulas com cantor de ópera para melhorar atuações e o gogó

Ortopedistas, nutricionistas, fisiologistas… Jogadores de futebol profissional estão acostumados a contar com a ajuda de diversos profissionais da saúde para conseguir ter o melhor desempenho possível em campo. O zagueiro Dayot Upamecano, do Bayern de Munique e da seleção francesa, foi ainda mais longe. O atleta contratou um cantor de ópera para lhe dar aulas de canto e, assim, aprimorar a comunicação com os seus companheiros durante as partidas.

Tudo começou na última temporada, quando Upamecano estreou com a camisa do Bayern. Frequentemente, o zagueiro se queixava de dores de garganta após as partidas – em alguns jogos, o atleta saía de campo completamente rouco. Além da ajuda do departamento médico, o atleta decidiu fazer aulas de canto para aprender a usar a voz e conseguir se comunicar ativamente com os colegas de time sem prejudicar o “gogó”.

“Foi por isso que procurei ajuda. Melhorei minhas cordas vocais com um cantor de ópera. Cantávamos juntos, ele me ensinava os exercícios com a voz. Agora posso gritar bem alto em campo com os companheiros, posso dar instruções em todos os setores”, disse o zagueiro de 24 anos, em entrevista ao site alemão Bild.

O professor, que não teve o nome revelado por Upamecano, é da cidade de Leipzig, onde o zagueiro brilhou com a camisa do time de mesmo nome antes de rumar ao Bayern de Munique. Em 2021, ele foi contratado pela equipe bávara por 42,5 milhões de euros (R$ 236,8 milhões na época da negociação). As boas atuações também o levaram a ganhar uma chance com Didier Deschamps na seleção francesa, sendo peça importante na campanha do vice-campeonato na Copa do Catar.

Adotando um tom mais grave e menos prejudicial para suas cordas vocais, Upamecano tem sido um dos pilares do técnico Julian Nagelsmann no Bayern e pode ser visto dando ordens regularmente durante os jogos. Homem de confiança na defesa, o atleta só não foi titular em apenas uma partida durante a temporada atual. “Quando eu era jovem, tinha dificuldades de comunicação”, disse em entrevista ao jornal francês LÉquipe, no ano passado, ao comentar seus problemas vocais. “Senti a necessidade de trabalhar a voz para comandar a defesa. Foi interessante. É importante falar alto como zagueiro. Você tem de fazer isso para ser líder.”

PROFISSIONAIS A SERVIÇO DOS ATLETAS

Além da voz, Upamecano também queria ganhar vantagem quando o assunto se tratava de potência e velocidade. Foi pensando nisso que o atleta instalou uma bicicleta ergométrica subaquática na piscina de casa. O zagueiro também contratou um chef e preparador físico pessoal para manter uma alimentação balanceada e uma rotina de treinos adicionais ao trabalho realizado no Bayern.