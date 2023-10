Zagueiro da Ponte Preta passa por cirurgia no ombro e só deve voltar em 2024

O zagueiro da Ponte Preta, Mateus Silva, passou nesta semana por um procedimento cirúrgico por conta de uma lesão no ombro direito, sofrida no início de outubro. A operação foi considerada um sucesso, mas o jogador deve ser desfalque no restante da Série B do Campeonato Brasileiro, embora o clube não tenha estipulado um tempo para seu retorno.

Mateus Silva foi operado na tarde de segunda-feira, no hospital da PUC, em Campinas (SP). A cirurgia, realizada pelo ortopedista Rogério Filipe, especialista em ombros, foi acompanhada pelo médico da Ponte Preta, Cláudio Simões.

“Ele foi submetido a uma correção cirúrgica para recuperação da lesão na escápula do ombro direito. O atleta já teve alta na manhã de hoje e foi liberado para iniciar o tratamento fisioterápico precoce”, explicou Cláudio.

A lesão aconteceu em 9 de outubro, no empate por 3 a 3 diante do Sport, na Ilha do Retiro, no Recife (PE). Na ocasião, Mateus Silva precisou ser substituído aos 25 minutos do primeiro tempo. Desde 2022 na Ponte Preta, o zagueiro de 28 anos fez 39 jogos em 2023, sendo 24 na Série B, 13 no Paulista A2 e dois na Copa do Brasil.

Sem Mateus Silva, o técnico João Brigatti tem Fábio Sanches, Edson, Thomás Kayck e Thiago Oliveira como opções para os últimos quatro jogos. Fábio Sanches e Edson têm formado a dupla titular.

Vindo de derrota para o Novorizontino, por 2 a 0, a Ponte Preta segue na luta contra o rebaixamento. Ocupa a 16ª colocação com 35 pontos, um a mais do que o Tombense, que abre a zina da degola, em 17º com 34.

O time paulista volta a campo no sábado, às 17h, quando recebe o Avaí no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), pela 35ª rodada. Depois, encara Tombense (fora), Juventude (fora) e CRB (casa).