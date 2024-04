Zagueiro Castro elogia elenco da Ponte Preta e projeta Série B: ‘Lutar pelo acesso’

A campanha da Ponte Preta no Paulistão motivou não só os torcedores, mas também o elenco para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Para o zagueiro Castro, o nível do estadual foi alto e o time tem tudo para brigar pelo acesso na competição nacional.

“É um campeonato difícil e diferente, mas ressalto que disputamos um Campeonato Paulista muito forte e dá para tirar um parâmetro. Fizemos um bom campeonato e só saímos para uma equipe que está brigando pelo título. Sabemos da nossa capacidade e creio que vamos fazer um grande campeonato”, projetou.

A Ponte Preta avançou no Grupo B, que tinha Palmeiras, Água Santa e Guarani. Nas quartas de final, porém, foi eliminada pelo Palmeiras, finalista do Paulistão.

Castro elogiou o elenco e disse que as chegadas dos reforços dão ainda mais confiança. “Vamos iniciar uma nova jornada com um novo trabalho. A gente vem para brigar e lutar pelo acesso. É um grupo de muita capacidade e ainda recebemos reforços. Acho que isso vai ser um diferencial. Vamos trabalhar muito para alcançar o nosso objetivo”, completou.

A Ponte Preta já oficializou o zagueiro Joilson, os volantes Lucas Buchecha e Dudu Vieira e o atacante Everton Brito, e tem outras negociações avançadas.

A Série B está prevista para iniciar em 19 de abril, mas a tabela ainda será detalhada. A Ponte Preta estreia em casa, no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), diante do Coritiba.