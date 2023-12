Esporte Zagueiro brasileiro Natan sofre luxação no ombro e vai desfalcar Napoli nos próximos jogos

O zagueiro Natan não deverá estar à disposição do técnico Walter Mazzarri nas próximas rodadas do Campeonato Italiano. O brasileiro passou por exames médicos neste domingo, que evidenciaram uma luxação acromioclavicular no ombro direito. Uma nova consulta especializada será realizada nos próximos dias.

Natan, de 22 anos, sofreu uma queda no final da partida, na qual o Napoli perdeu para a Roma, por 2 a 0, em jogo válido pela 17ª rodada do Italiano. Acompanhando pelos médicos do clube napolitano, o jogador saiu de campo reclamando de muitas dores.

Após a partida no Olímpico, em Roma, o Napoli voltou a treinar neste domingo. O time se prepara para o jogo contra o Monza, marcado sexta-feira, no Estádio Diego Armando Maradona.

O elenco descansa nesta segunda-feira por causa das festividades do Natal. Os treinamentos serão retomados na terça-feira.