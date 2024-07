Zagueiro boliviano volta da Copa América, mas ainda desfalca a Ponte Preta na Série B

A eliminação da Bolívia na Copa América antecipou o retorno do zagueiro Luis Haquin à Ponte Preta, mas ele seguirá como desfalque diante do Brusque na Série B do Campeonato Brasileiro. Ele perdeu sete jogos e deve estar à disposição apenas na rodada seguinte, diante do Mirassol. Por outro lado, há a expectativa de que três jogadores sejam liberados pelo departamento médico.

Haquin foi titular e atuou durante todo o tempo nos três jogos da Bolívia na Copa América. Sua seleção foi eliminada com três derrotas: Estados Unidos (2 a 0), Uruguai (5 a 0) e Panamá (3 a 1). O último jogo foi disputado na noite de segunda-feira. Por isso, o jogador será poupado.

A expectativa é para o retorno do lateral-esquerdo Gabriel Risso e dos volantes Ramon Carvalho e Dudu Vieira, que foram vetados do dérbi com o Guarani, no fim de semana passado. O atacante Renato, com lesão muscular, dificilmente terá condições, e seu companheiro de posição Gabriel Novaes segue fora, em recuperação de uma cirurgia no braço.

O goleiro Pedro Rocha, que fez todos os jogos da temporada, e o lateral-direito Igor Inocêncio levaram o terceiro cartão amarelo no empate por 1 a 1 com o Guarani e são outros desfalques.

Após o empate no dérbi, a Ponte Preta soma 16 pontos, em 13º lugar. O jogo diante do Brusque, pela 14ª rodada, será realizado na sexta-feira, às 21h, no Gigantão das Avenidas, em Itajaí (SC).