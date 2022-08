Zagallo recebe alta e irá comemorar aniversário de 91 anos em casa

Após passar 12 dias internado em um hospital da zona oeste do Rio, o tetracampeão Mário Jorge Lobo Zagallo recebeu alta na manha deste domingo, e já está em casa. Ele havia sido internado em 28 de julho para tratar de um infecção respiratória, e respondeu bem ao tratamento.

Zagallo, que completará 91 anos na próxima terça-feira, chegou a fazer teste de covid-19, com resultado negativo. Durante o período em que ficou internado, não houve necessidade de suplementação de oxigênio.

Um dos nomes mais vitoriosos da história da seleção brasileira, Mário Jorge Lobo Zagallo defendeu o time nacional em diferentes momentos por quase cinco décadas. Como jogador, conquistou as Copas do Mundo de 1958 e 1962, ao lado de Pelé e Garrincha.

Foi o treinador da seleção do Tri, em 1970, e auxiliar de Carlos Alberto Parreira na campanha do Tetra, em 1994. Zagallo ainda dirigiu a seleção na Copa do Mundo da França, em 1998, e foi coordenador em 2006, no Mundial da Alemanha.

Medalhista de bronze como técnico nos Jogos Olímpicos de Atlanta-1996, em 2020 Zagallo também se tornou a primeira personalidade do futebol brasileiro a integrar o Hall da Fama do Comitê Olímpico do Brasil (COB).