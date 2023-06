Yuri Alberto marca e Corinthians supera Portuguesa por 2 a 0 em jogo-treino

Contratado a peso de ouro, Yuri Alberto faz temporada decepcionante no Corinthians, com somente cinco gols e jejum de 10 partidas. Vanderlei Luxemburgo vem fazendo de tudo para ajudar o camisa 9 a desencantar e viu seus esforços darem certo no jogo-treino deste sábado, com vitória por 2 a 0 sobre a Portuguesa e um gol do atacante em preparação visando o clássico, com o Santos.

Depois de ficar nove jogos sem anotar, o camisa 9 desencantou contra o Fortaleza, garantindo empate por 1 a 1 na Neo Química Arena. Mas o gol não se tornou de alívio e o jogador já está mais 10 partidas sem balançar as redes. Chegou até a ir para o banco diante do Cuiabá.

Luxemburgo vem trabalhando o psicológico do jogador e conversando bastante para fazer essa fase dele e do time como visitante – ainda não somou pontos, tampouco fez um gol longe da Neo Química com o treinador – chegar ao fim. A expectativa é que a volta por cima comece na quarta-feira, na Vila Belmiro.

Além de Yuri Alberto, outro jogador que também vive altos e baixos no elenco deixou sua marca nesta atividade de sábado: o meia Adson. Foram dois tempos de 45 minutos e o Corinthians se portou bem diante de um oponente bem mais fraco.

Na atividade, Luxemburgo deixou claro que deve optar pela manutenção de Guilherme Biro na escalação titular. O jovem que estava coma seleção brasileira sub-20 no Mundial da Argentina ganhou chance no retorno, em empate com o Cuiabá por 1 a 1 na rodada passada e pode seguir entre os escalados. Adson e Ruan Oliveira brigariam pela vaga de Renato Augusto, com a presença de Yuri Alberto ao lado de Róger Guedes ainda sendo uma incógnita.