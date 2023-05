Yuri Alberto encerra jejum e evita derrota do Corinthians para o Fortaleza

No segundo jogo de Vanderlei Luxemburgo no comando do Timão, atacante saiu do banco para marcar

Vanderlei Luxemburgo continua sem vencer neste começo de sua terceira passagem pelo Corinthians. Do banco de reservas da Neo Química Arena, o treinador viu seu time jogar uma partida razoável na noite desta segunda-feira e empatar por 1 a 1 com o Fortaleza. A equipe alvinegra saiu atrás e buscou o empate no fim da partida com Yuri Alberto, que acabou com a seca de nove partidas sem ir às redes.

Derrotado em duas das quatro rodadas do Brasileirão, o Corinthians não está mais na zona de rebaixamento, para onde foi empurrado o Flamengo. Tem quatro pontos e ocupa o 15º lugar. O Fortaleza, um clube organizado financeiramente e com um time ajustado e competente, briga no topo. Com oito pontos, é o quarto colocado, atrás apenas de Cruzeiro, Palmeiras e do líder Botafogo.

Yuri Alberto marcou no fim o gol de empate do Timão – Foto: Ettore Chiereguini / AGIF – Agência de Fotografia / Estadão Conteúdo

Em Itaquera, o Corinthians fez um primeiro tempo razoável e uma segunda etapa ruim. Encontrou dificuldade para penetrar na defesa do rival cearense e deu muitos espaços para um oponente eficiente e costumeiramente letal. Foi muito pressionado e, no fim, em desvantagem, conseguiu o empate na base da vontade.

Luxemburgo avisara em sua apresentação que usaria a base a fim de oxigenar um time muito pressionado, sobretudo as lideranças mais velhas. Ele cumpriu a promessa e deu chance para jovens como o meia Matheus Araújo e o atacante Pedro, ambos escolhidos para começar a partida.

Os dois, ao lado de Roger Guedes, foram os melhores corintianos na etapa inicial, marcada pelo equilíbrio. Mas os garotos do Corinthians não conseguiram vencer a forte defesa do Fortaleza, uma equipe com trabalho sólido do argentino Juan Pablo Vojvoda e que, justamente por isso, é mais ajustada e consciente do que tem de fazer em comparação com o time de Luxemburgo. Quem ficou mais de abrir ao placar nos primeiro 49 minutos foi o veterano Fagner, que acertou chute potente na trave.

Luxa fez mais mudanças, colocou o garoto Guilherme Biro em campo no segundo tempo, mas não viu resultado. Os jovens são talentosos, mas incapazes de reverterem, sozinhos, a situação do Corinthians, uma equipe desorganizada e com graves problemas de ordem tática, o que ficou claro na parte final do jogo.

O Fortaleza cresceu, encurralou o rival paulista em sua própria casa e criou três oportunidades até marcar. Primeiro, acertou o travessão, depois foi às redes, mas o gol foi anulado por impedimento. Até que Caio Alexandre acertou o canto de Cássio em arremate seco, de fora da área, concluindo bonita trama.

Ocorre que, aparentemente combalido, o Corinthians reagiu quando não pareceu que podia. Na base da insistência e da garra, os anfitriões chegaram ao empate com Yuri Alberto, que aproveitou falha da zaga do Fortaleza para empurrar para as redes e encerrar longo jejum, de noves jogos, sem marcar.

No fim, a partida ficou aberta, ambos criaram chances para sair de Itaquera vitoriosos, mas ninguém mais marcou.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 1 X 1 FORTALEZA

CORINTHIANS – Cássio; Fagner, Gil, Murillo e Fábio Santos (Matheus Bidu); Roni, Fausto Vera (Paulinho), Matheus Araújo (Yuri Alberto); Adson (Ángel Romero), Róger Guedes e Pedro (Guilherme Biro). Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

FORTALEZA – Fernando Miguel; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Hércules (Yago Pikachu) e Lucas Sasha (Vinícius Zanocelo); Calebe (Pochettino), Moisés (Romarinho) e Thiago Galhardo (Romero). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

GOLS – Caio Alexandre, aos 33, e Yuri Alberto, aos 42 do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Bruno Pacheco, Fausto Vera e Murillo.

ÁRBITRO – Ramon Abatti Abel (SC).

PÚBLICO – 36.512 torcedores.

RENDA – R$ 2.128.014,50.

LOCAL – Neo Química Arena.