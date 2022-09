Esporte Yuri Alberto aposta em desencanto do Corinthians no Brasileiro: ‘Muito confiante’

O mês de setembro vem chegando ao fim e o Corinthians ainda não ganhou pelo Brasileirão. Foram três jogos, com dois empates contra Internacional e São Paulo e a derrotas diante do América-MG, na rodada passada. Nesta quarta-feira, a equipe reencontra o Atlético-GO, rival das quartas da Copa do Brasil, e o atacante Yuri Alberto aposta que o time tem tudo para desencantar.

“A gente vem em uma sequência sem vitória no Campeonato Brasileiro e esse jogo é importantíssimo para a gente voltar”, enfatiza. “Ainda mais vencendo em casa, que vai dar uma confiança boa para nós”, seguiu op atacante, que desencantou justamente contra a equipe goiana, na Neo Química Arena, ao anotar três gols na goleada por 4 a 1 no duelo de volta após revés de 2 a 0 fora.

“Tivemos uma semana boa para trabalhar e a equipe vai muito confiante para esse jogo”, garante Yuri Alberto, que novamente formará o trio ofensivo com Roger Guedes e Gustavo Mosquito, que ganhou a concorrência com Adson pelas boas apresentações.

O técnico Vítor Pereira sabe que o time necessita de precisão nas próximas três rodadas, nas quais encara os três últimos colocados da tabela – além dos goianos, hospeda o Cuiabá, 18º colocado, no sábado, e visita o lanterna Juventude logo depois – e promete uma postura ofensiva já nesta quarta-feira.

A equipe é praticamente a mesma que vinha jogando, exceção ao zagueiro Balbuena, servindo a seleção paraguaia em amistosos da Data Fifa. Raul Gustavo, que era opção para a vaga, cumpre suspensão, com Bruno Mendez assumindo a posição ao lado de Gil.