Esporte Yamaguchi Falcão é nocauteado no primeiro round e perde título mundial para cubano

Yamaguchi Falcão segue atrás do sonho de ser campeão mundial de boxe. Na noite do último sábado, o brasileiro disputou o cinturão da Associação Mundial de Boxe (WBA) contra o cubano David Morell e acabou nocauteado no primeiro round.

No duelo deste sábado, o pugilista de Cuba mostrou a todos porque é o atual campeão do mundo da categoria. Com muito mais ritmo de luta que Yamaguchi, que aceitou a luta de última hora tendo menos de 15 dias de preparação, Morell colocou um ritmo muito forte logo nos primeiros movimentos.

Desta forma, Morell controlou completamente o ritmo do combate e conseguiu um bonito nocaute ainda no primeiro round após uma sequência de golpes em Yamaguchi Falcão.

Além de Yamaguchi Falcão, Robson Conceição e Esquiva Falcão irão disputar o título mundial de boxe de suas categorias até julho. O trio tenta repetir o feito de Eder Jofre, Miguel de Oliveira, Popó, Valdemir Sertão, Rose Volante e Patrick Teixeira, os seis brasileiros campeões mundiais no boxe.

Robson será o próximo a subir no ringue pelo título mundial. No dia 13 de maio, o brasileiro terá o dominicano Nicolas Polanco, em Stockton, Estados Unidos, como adversário em sua terceira tentativa de se sagrar campeão do mundo. Já Esquiva ainda não sabe quando irá enfrentar o alemão Vincenzo Gualtieri pelo título mundial dos médios da FIB (Federação Internacional de Boxe).