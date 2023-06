Yago Dora ‘voa’ e manda Medina à repescagem em Saquarema; Filipinho, Chumbinho e Italo avançam

Sobrou emoção no primeiro dia de competição na etapa brasileira do Circuito Mundial de Surfe, na Praia de Itaúna, em Saquarema. O destaque do dia ficou para a virada de Yago Dora sobre o favorito Gabriel Medina com manobra incrível no fim da bateria com direito a lindo aéreo. Campeão na etapa passada, Filipe Toledo, o Filipinho, também avançou às oitavas de final, assim como Italo Ferreira e João Chianca, o Chumbinho.

Além de Medina, outros três brasileiros terão de disputar as repescagens: Caio Ibelli, Samuel Pupo e Jadson André, que assumiu a vaga do astro Kelly Slater de última hora. O americano justificou que “estava passando mal” há alguns dias para desistir da etapa brasileira pelo quarto ano seguido. Líder do Circuito Mundial, o americano Griffin Colapinto também não levou sorte em sua bateria em Saquarema e terá de disputar a repescagem.

Logo no round 1, Caio Ibelli representava o Brasil. Mas a apresentação foi ruim, com ele somando somente 12,47 pontos. O australiano Ethan Ewing avançou em disputa apertada contra o havaiano Rio Waida, levando a melhor por 14,20 a 14,13. Logo depois, foi a vez de Chumbinho se garantir com 14,83 contra 10,20 de Seth Muniz.

Na bateria 3, a galera presente em Saquarema foi à loucura quando Samuel Pupo deu um lindo aéreo com giro no ar e chegou à boa nota de 14,50. Mas na disputa estava o compatriota Filipe Toledo, atual vencedor da etapa, considerado o Rei do Rio, e que vinha de vitória em El Salvador. Filipinho também deu show nas manobras e se garantiu com 14,53.

Depois de perder a final em El Salvador para Filipinho, Colapinto decepcionou em sua bateria ao surfar para somente 6,73. O round mais fraco do dia terminou com Jadson André em segundo, com 8,24, e vitória do australiano Liam Obrien, com 10,33. Logo após veio a bateria do dia, com show verde e amarelo.

Sempre ousado e atacando ondas, Medina avançava com a melhor nota do dia, um excelente 15,17, quando Dora resolveu ser o cara do dia em Itaúna. Ele pegou velocidade em sua última onda e voou, dando um lindo giro de 360 graus, caindo com precisão para subir para 15,53. O round 6 não teve brasileiros.

Na bateria 7 os olhares todos estavam para John John Florence. E o americano não decepcionou, passando com facilidade sobre o australiano Connor OLeary e o sul-africano Jordy Smith. A estrela avançou com 15,67 pontos, contra 10,83 e 9,53 do oponentes.

Logo depois foi a vez de Italo Ferreira ir ao mar. E também sobrar nas ondas de Saquarema. O brasileiro levou a melhor em sua bateria, cravando 15,00 pontos, sem ser ameaçado pelo italiano Leonardo Fioravanti, com 11,40, e o havaiano Kanoa Igarashi, com somente 9,13.