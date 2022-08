Yago Dora elimina americano e ajuda Italo a garantir vaga no WSL Finals

Depois de seguidas decepções na etapa do Taiti, Italo Ferreira ganhou um motivo para sorrir em Teahupo’o. O campeão olímpico ganhou uma ajuda do compatriota Yago Dora e garantiu a vaga no WSL Finals, a etapa final do Circuito Mundial de surfe, que vai decidir o campeão da temporada em setembro, na Califórnia.

Italo confirmou seu lugar dentro do Top 5 da temporada e a consequente classificação para o Finals por conta de uma combinação de resultados. O brasileiro precisava terminar a etapa do Taiti à frente do americano Griffin Colapinto ou do japonês Kanoa Igarashi. E foi o que aconteceu.

A classificação foi assegurada quando Yago Dora despachou Colapinto pelo apertado placar de 14,94 a 14,63 nas oitavas de final. Igarashi avançou às quartas de final e também se garantiu no Finals. O japonês vai entrar no Top 5 ao fim das disputas em Teahupo’o, derrubando Colapinto do grupo.

Com estes resultados, ficou definida a lista dos finalistas da temporada. O Brasil terá dois representantes. Além de Italo, Filipe Toledo vai tentar se recuperar em Trestles após as fracas performances no Taiti. Ele chegará à etapa final na liderança do ranking da temporada. Também estão classificados os australianos Jack Robinson e Ethan Ewing.

Nas ondas cavadas de Teahupo’o, as quartas de final terá três surfistas brasileiros em ação, ainda nesta sexta-feira. Dora vai enfrentar o experiente Kelly Slater, enquanto Miguel Pupo será o adversário de Igarashi. Caio Ibelli terá pela frente o australiano Nathan Hedge. A outra bateria das quartas de final terá o francês Kauli Vaast e o sul-africano Matthew McGillivray.

No feminino, Tatiana Weston-Webb segue na briga pelo título no Taiti. Também garantida no WSL Finals, na Califórnia, a brasileira vai encarar a americana Caroline Marks.