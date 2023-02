Yago, da seleção brasileira de basquete, é vítima de racismo em jogo na Espanha

O jogador da seleção brasileira de basquete Yago foi vítima de racismo em uma partida com a camisa do Ratiopharm Ulm, da Alemanha, diante do Badalona, na Espanha, pela EuroCup, na terça-feira. Imagens da transmissão do jogo mostram uma torcedora na arquibancada gritando a palavra “mono” (macaco, em espanhol) duas vezes na direção do atleta, enquanto ri após a injúria racial. O lance foi no último quarto da partida quando o jogador recebeu uma falta técnica.

O Badalona venceu o Ratiopharm Ulm por 82 a 76, mas o destaque foi Yago. Ele anotou 16 pontos, acertando quatro dos nove arremessos de três pontos, deu oito assistências e pegou sete rebotes. Yago deixou o basquete brasileiro rumo ao alemão em julho do ano passado.

A CBB divulgou uma nota nesta quarta-feira cobrando punição à torcedora e manifestando apoio ao atleta brasileiro. A entidade também disse que vai protocolar junto à Fiba um pedido de investigação do caso para que os responsáveis pelo crime sejam identificados e punidos na esfera esportiva e civil, de acordo com as leis espanholas.

“A CBB espera que as autoridades espanholas atuem com o rigor da lei e que crimes como esse não passem mais impunes. Yago, estamos com você, e temos a certeza que NADA irá pará-lo”, diz trecho da nota.

YAGO E VINICIUS JUNIOR: VÍTIMAS DE RACISMO NA ESPANHA

Além de Yago, outro atleta brasileiro tem sido vítima de racismo na Espanha. O atacante Vinícius Junior, do Real Madrid, vem sendo alvo de ofensas racistas desde que chegou ao clube madrilenho, em 2018. Nos últimos meses, no entanto, os ataques cresceram e se tornaram mais virulentos. No fim de janeiro, torcedores do rival Atlético de Madrid penduraram um boneco enforcado, com camisa do Real, com nome e número do brasileiro, numa das pontes da capital espanhola.