Xavier se despede do Corinthians após não ter contrato renovado

O volante Xavier, de 22 anos, está livre no mercado após o encerramento de seu contrato com o Corinthians, que venceu nesta terça-feira. Contratado junto à Ponte Preta em 2019 para o time sub- 20 e promovido ao profissional em 2020, ele não foi procurado pela diretoria para renovar o vínculo e vinha treinando em horários alternativos no CT Joaquim Grava.

Xavier se destacou na base corintiana após chamar atenção no time campineiro e não demorou para receber oportunidade no time profissional. Fez o primeiro jogo em setembro de 2020, quando Dyego Coelho ocupava o posto de interino após a demissão de Tiago Nunes.

Como havia sido treinador do sub-20, Coelho apostou na estreia de Xavier e Roni, já como titulares, em jogo contra o Bahia pelo Brasileirão, e viu seu time vencer por 3 a 2. Roni marcou um dos gols da vitória, mas Xavier também chamou atenção por mostrar força física e também qualidade técnica.

Depois disso, ambos receberam algumas oportunidades ao longo de 2020 e 2021, mas perderam espaço no ano passado, principalmente Xavier, que fez só 111 aparições. Roni, que já recebeu muitas críticas de parte da torcida, passou a ser aproveitado por Fernando Lázaro na atual temporada e foi titular no clássico com o São Paulo. Xavier, por sua vez, saiu dos planos de vez. O volante deixou o Corinthians após 52 jogos.

O atual elenco corintiano tem opções de diferentes características para a contenção do meio de campo. Além de Roni, conta com Du Queiroz, que no meio do ano irá para o Zenit, Maycon, Cantillo, Fausto Vera e Paulinho.