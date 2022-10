Xavi vê Barça em evolução e encara o Real como desafio: ‘Projeto em construção’

A pressão pela iminente eliminação na fase de grupos da Liga dos Campeões às vésperas do duelo com o Real Madrid fez o técnico Xavi Hernández sair em defesa do seu trabalho à frente do Barcelona. Com a mesma pontuação do rival no Campeonato Espanhol (22 pontos em oito jogos) ele pede tranquilidade para seguir sua filosofia de trabalho. A intenção é ter um time revigorado para o jogo deste domingo no Santiago Bernabéu.

“O projeto está em construção e agora não pode ser destruído de uma vez”, disse o treinador após empate com a Inter de Milão no meio de semana, resultado que praticamente deixa o time catalão eliminados da Liga dos Campeões.

O treinador disse estar entristecido com a situação no torneio europeu, mas garantiu estar convicto de suas decisões.

“Acho que estamos no caminho certo. Estamos fazendo um Campeonato Espanhol esplendido. Estamos com um desempenho esplendido. As notas são definidas no final da temporada”, afirmou o técnico catalão na coletiva de imprensa.

O trabalho de recuperação após o tropeço diante dos italianos abrange vários aspectos que estão sendo cuidados pelo técnico que foi ex-atleta do clube.

“Reconstruímos tudo um pouco, mentalmente e esportivamente. Fizemos um vídeo e assistimos as duas partes. É preciso mais músculo, mais do cérebro para atacar melhor, ter foco, saber defender, tomar decisões”, comentou.

Em meio a esse momento de pressão, Xavi encara o clássico com o Real Madrid como uma oportunidade que chega em um bom momento.

“O El clássico é uma grande chance para nós. Quermos continuar a ser líderes. É um desafio e temos de mudar a ficha. Temos de continuar a trabalhar e ser positivos.”

