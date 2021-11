Xavi Hernández desconversa sobre possibilidade de se tornar técnico do Barcelona

28 out 2021 às 15:05 • Última atualização 28 out 2021 às 15:52

O espanhol Xavi Hernández, apontado como um dos favoritos para suceder o holandês Ronald Koeman no comando técnico do Barcelona, desconversou nesta quinta-feira, em entrevista coletiva, no Catar, ao ser questionado sobre a possibilidade de assumir o clube espanhol.

“Atualmente, estou concentrado no meu trabalho no Al-Saad e não posso falar nada mais”, disse o comandante, dois dias antes da partida contra o Al-Ahli, pela oitava rodada do Campeonato Catariano.

Xavi Hernández vem sendo apontado desde antes da aposentadoria como jogador, em 2019, como um desejo de dirigentes do Barcelona para assumir a função de técnico da equipe no futuro.

De acordo com a imprensa, Xavi Hernández, um dos maiores ídolos do clube, é o favorito para assumir o cargo. Ele, inclusive, já teria acertado as bases com o Barcelona, faltando o acerto do pagamento de multa rescisória de 1 milhão de euros (R$ 6,51 milhões na cotação atual) ao Al Sadd.

Na quarta-feira, após a derrota para o Rayo Vallecano, pelo Campeonato Espanhol, a diretoria do Barcelona anunciou a demissão de Ronald Koeman, que será substituído interinamente pelo espanhol Sergi Barjuan, de 49 anos, também ex-jogador do clube e que é o atual comandante do time B.