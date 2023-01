Xavi exalta Barça e Ancelotti festeja volta de Benzema para final da Supercopa

Finalistas da Supercopa da Espanha, Xavi Hernández e Carlo Ancelotti esquentaram ainda mais a rivalidade entre os dois clubes em entrevista neste sábado em Riad, na Arábia Saudita, onde a decisão vai ser disputada. Os dois treinadores Se encontraram no local da partida e motivaram seus torcedores para a decisão que acontece neste domingo. Enquanto o treinador catalão exaltou a tradição de sua equipe, o comandante italiano celebrou o retorno do centroavante Benzema

“Para o Barça, a vitória é sempre inegociável. Somos o Barça e vamos lutar por isso. O Barcelona é sempre o mais importante e é o time que deve ganhar os títulos Significaria muito vencer o Real Madrid”, afirmou Xavi.

Detentor do título da Liga dos Campeões, o Real Madrid tenta manter a rotina de conquistas. E levantar um troféu diante do maior rival, tem um sabor mais do que especial. Carlo Ancelotti, no entanto, preferiu destacar o retorno de um importante reforço para esta decisão.

“Benzema está de volta e nos dá muita confiança para jogos desta importância. Ele está de volta também para a segunda parte da temporada. Não sei se a intensidade é melhor maneira de superar o rival. Mas sei que para vencermos, vamos precisar fazer um jogo muito completo”, afirmou o técnico.

Rivais tradicionais, os dois times também travam duelo acirrado no Campeonato Espanhol. O Barcelona aparece no topo da classificação com 41 pontos e 85% de aproveitamento. Em 16 jogos, obteve 13 vitórias e dois empates. O Real aparece na segunda colocação com três pontos a menos, ostenta 79% de performance e tem 12 triunfos e dois empates.

Na temporada, porém, o Barcelona é quem está pressionado pela eliminação precoce na fase de grupos da Liga dos Campeões. Já o time de Madri cumpriu a sua parte, segue no torneio e enfrenta o Liverpool nas oitavas de final do mais importante torneio europeu de clubes.