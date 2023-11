Esporte Xavi diz estar no meio do caminho para tornar o Barcelona ‘grande de novo’

Próximo de completar dois anos no comando do Barcelona, o técnico Xavi Hernández disse estar no meio do caminho para tornar o clube “grande novamente”. A declaração veio na coletiva antes do jogo com o Shakhtar Donetsk, pela Liga dos Campeões, nesta terça-feira, fora de casa.

“Acho que fizemos um trabalho muito bom”, afirmou ele, que assumiu o comando do clube catalão no dia 8 de novembro de 2021 ao fazer uma avaliação do trabalho. “Não só eu, mas toda a comissão técnica, os jogadores, o clube… Estamos a meio caminho de tornar o Barça grande novamente. Precisamos recuperar a excelência que costumávamos ter”, disse.

Como jogador, Xavi viveu uma fase áurea no Barcelona. Conquistou ao todo 25 títulos em 17 temporadas, incluindo quatro da Liga dos Campeões e oito do Campeonato Espanhol, e formou um dos melhores times do clube, ao lado de Messi e Iniesta, comandados por Pep Guardiola.

O Barcelona, porém, enfrentou uma grave crise financeira e viu seu maior ídolo, Messi, se transferir para Paris para defender o PSG. Nas duas últimas temporadas, o clube espanhol não conseguiu superar a fase de grupos da Liga dos Campeões e teve que disputar a Liga Europa.

A declaração de Xavi aconteceu em Hamburgo, onde o Barcelona enfrenta o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, nesta terça-feira, pela Liga dos Campeões. O Barcelona lidera o Grupo H, com 100% de aproveitamento e 8 gols a favor e apenas 1 contra em três partidas.

Apesar dessa campanha, Xavi quer que o time tenha mais controle dos jogos. “Temos recuperado jogadores importantes como Pedri, Raphinha, Lewandowski e Kounde… São jogadores vitais para a equipe.”

Para o técnico, isso é primordial para o padrão de jogo do time. “Ainda precisamos impor mais a nossa identidade, essa é a chave. Queremos praticar um futebol excelente e vencer jogos por uma larga margem. Mas esse é o cenário ideal e não vai acontecer em todos os jogos.” P