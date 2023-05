Xavi discorda de ‘pessimismo’ de Guardiola sobre combate ao racismo na Espanha

Os episódios de racismo sofrido por Vinícius Júnior no Campeonato Espanhol seguem sendo tema de discussão. Dias após o fatídico jogo entre Valencia e Real Madrid no Estádio de Mestalla, que levaram a questão ao seu ápice, os técnicos e ex-companheiros de Barcelona, Xavi Hernández e Pep Guardiola discordaram sobre como o preconceito racial será combatido no país.

O comandante do Manchester City acredita que é um problema global, mas foi enfático ao dizer na última sexta-feira, 26, que não está muito otimista em como a Espanha irá superá-lo pela vivência que tem de lá.

Neste sábado, o atual comandante do Barcelona admitiu pensar diferente do amigo e antigo colega de equipe. Segundo ele, cada atitude contribui para a educação a respeito do tema.

“Olha, concordo com Pep em quase tudo, mas nisso discordo”, disse Xavi em coletiva de imprensa. “Acho que é uma questão educacional. Se ficarmos como estamos, não avançamos. Mas se o jogo e os jogadores forem para casa, já estamos educando as pessoas”, complementou. Ele acrescentou que as autoridades do esporte e políticas devem tratar do assunto com responsabilidade, mas se vê no papel também de orientar as novas gerações.

Para Guardiola, o Campeonato Espanhol deveria tratar o racismo da mesma forma que o Campeonato Inglês, que, segundo ele, é “rigorosa” e “sabe o que tem que fazer” com episódios do tipo. No caso da La Liga, ainda há incertezas sobre punições, o que também foi tema de debate na semana.

O Tribunal Administrativo de Esportes (TAD) da Espanha derrubou, neste sábado, uma medida cautelar do Valencia que pedia a suspensão da interdição parcial de parte das arquibancadas do Mestalla por conta dos atos contra Vinícius Júnior. Com a decisão, o clube vai enfrentar o Espanyol sem poder contar com a lotação máxima no confronto que está marcado para o domingo, pela penúltima rodada do campeonato.